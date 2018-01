Stärkster Anstieg der Ausbildungsverhältnisse seit 1994

Wiesbaden (ots) - Die Zahl neuer Ausbildungsverträge in der Bauwirtschaft ist im vergangenen Jahr kräftig gestiegen, im Vorjahresvergleich ergab sich ein Anstieg um 7,4 %. Dies ist die stärkste Zunahme seit 1994. Der Bau-Ausbildungsmarkt hat sich damit deutlich besser entwickelt als der Durchschnitt aller Branchen. Die positive Entwicklung spricht für die Attraktivität der Bauausbildung, die Wirksamkeit der Ausbildungsförderung durch SOKA-BAU und ist auch ein Verdienst der zahlreichen Nachwuchskampagnen der Bauwirtschaft.

Nach Zahlen von SOKA-BAU sind die neuen Ausbildungsverhältnisse in der Bauwirtschaft im vergangenen Jahr (Stand 31.12.2017) deutlich um 7,4 % auf 12.709 gestiegen. Im Vorjahr hatten die neuen Ausbildungsverhältnisse bereits um 2,0 % zugenommen. Bemerkenswert ist dabei der erneut stärkere Anstieg der Ausbildungsverhältnisse im Osten Deutschlands.

Darüber hinaus hat auch die Gesamtzahl aller Auszubildenden zugenommen, und zwar um 3,1 % auf rund 37.000. Damit hat sich der Ausbildungsmarkt in der Bauwirtschaft im vergangenen Jahr erneut besser entwickelt als in anderen Branchen. So sind nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit die ihr gemeldeten neuen Ausbildungsverhältnisse im Durchschnitt aller Branchen sogar um 0,6 % gesunken.

Dies dürfte auch an der Attraktivität der Bauausbildungsberufe liegen. Denn diese werden im Branchenvergleich am besten entlohnt. Die Ausbildung zu einem Bauberuf wie zum Beispiel Maurer, Zimmerer oder Straßenbauer wartet mit dem höchsten Azubi-Gehalt aller Ausbildungsberufe auf. Darüber hinaus haben Ausbildungsbewerber in der Bauwirtschaft eine große Auswahl an offenen Stellen. Während der gesamte Ausbildungsmarkt in Deutschland gerade einmal ausgeglichen ist und auf einen Bewerber rechnerisch eine Ausbildungsstelle kommt, liegt in den Bauberufen nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit ein deutliches Überangebot an Ausbildungsstellen in Höhe von 30 % vor. Das große Angebot ist auch ein Erfolg der umlagefinanzierten Ausbildungsförderung von SOKA-BAU, die alle Baubetriebe an der Finanzierung der Ausbildung beteiligt und somit Ausbildungsbetriebe kostenmäßig entlastet. Erfreulich ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Zahl der Ausbildungsbetriebe im vergangenen Jahr um rund ein Prozent gestiegen ist. Dies war der erste Anstieg seit dem Jahr 2012.

Die positive Entwicklung des Ausbildungsmarktes in der Bauwirtschaft dürfte nicht zuletzt auch den zahlreichen Kampagnen zur Nachwuchsgewinnung zu verdanken sein. Die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit deuten nämlich darauf hin, dass im Baubereich die Zahl der Bewerber um einen Ausbildungsplatz gegen den allgemeinen Trend der vergangenen Jahre gestiegen ist, und zwar um rund 3 %. Da die Zahl unbesetzter Ausbildungsstellen aber ebenfalls zugenommen hat, sollten die Anstrengungen zur Nachwuchsgewinnung auch mit dem entsprechenden Engagement fortgeführt werden. In der Jobbörse von SOKA-BAU (www.bau-stellen.de) finden sich derzeit rund 1.900 offene Ausbildungsstellen.

Aktuelle Azubizahlen aus Ihrer Region: Unter dem folgenden Link finden Sie die aktuellen Azubizahlen der Jahre 2017 und 2016 sowie die Zahl der neuen Azubis (1. Lehrjahr) der Jahre 2017 und 2016 - geordnet nach Bundesländern und Kreisen sowie kreisfreien Städten (Stand ist jeweils der 31. Dezember): www.soka-bau.de/statistik

