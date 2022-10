BKK24

Länger besser leben.-Kongress am 20. Oktober in Hannover

Klima und Gesundheit: Welche Antworten Prävention für Mensch, Umwelt und Arbeit geben muss

Hannover (ots)

Klima und Gesundheit - welche Antworten Prävention jetzt für Mensch, Umwelt und Arbeit geben muss: So lautet das Thema des Kongresses, zu dem das "Länger besser leben."-Institut Interessierte aus Wissenschaft und Praxis herzlich einlädt. Am Donnerstag, 20. Oktober tragen Expert:innen in der Zeit von 10 bis 16 Uhr ihre Forschungsergebnisse und Erfahrungswerte in verschiedenen Bereichen des zukunftswichtigen Themenkomplexes zusammen. So geht es unter anderem um Möglichkeiten der Gesundheitsvorsorge und Wege zu einer resilienteren Gesellschaft im Hinblick auf eine durch den Klimawandel veränderte Lebenswelt. Veranstaltungsort ist die Akademie des Sports im Landessportbund Niedersachsen in Hannover. "Der "Länger besser leben."-Kongress ist eine jährliche Veranstaltung des gleichnamigen Instituts, mit der die Kooperation der Krankenkasse BKK24 mit der Hochschule Weserbergland in Hameln aktuelle Gesundheitsthemen aufgreift", freut sich Jörg Nielaczny, Vorsitzender des Vorstandes der BKK24, auf die Veranstaltung und verweist auf weitere Infos zu den Vortragenden und ihren Themen sowie die Möglichkeit zur auch jetzt noch möglichen Anmeldung auf die Kongress-Website unter www.bkk24.de/lbl-kongress.

