Stiftung Digitale Bildung beantragt Lernmittelzulassung für BRAINIX in Bayern

Wichtiger Schritt zur Etablierung von ganzheitlicher Lernsoftware an öffentlichen Schulen

Heute hat die Stiftung Digitale Bildung einen Antrag auf Lernmittelzulassung für die Lernsoftware BRAINIX in Bayern eingereicht. Mit der angestrebten Zulassung wird Lehrkräften die Wahlfreiheit geboten, die innovative Lernsoftware im Unterricht ohne weitere Zulassungsprozeduren einzusetzen. Ganzheitliche Lernsoftware würde damit erstmalig als zugelassenes Lernmittel etabliert.

BRAINIX stellt sich jetzt dem Prüfverfahren durch die Prüfungskommission im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus, um die Zulassung an Gymnasien in den Fächern Mathematik und Englisch in der sechsten Jahrgangsstufe zu erlangen. Mit der Zulassung wird die fachliche Qualität der Angebote sowie die Übereinstimmung mit den bayerischen Lehrplänen garantiert. Die Kriterien sind ausführlich in fachspezifischen Kriterienkatalogen dargelegt, wie im aktuellen bayerischen LehrplanPLUS, in dem die Anforderungen und Umsetzungskriterien detailliert erläutert werden. Eine Zulassung bedeutet, dass Lehrkräfte das Lernmittel für den Unterricht im jeweiligen Fach und Jahrgang ohne eine spezifische Beantragung auswählen können.

"Ganzheitliches Konzept"

"Wir haben die Entwicklung von BRAINIX an den geltenden Lehrplänen orientiert, da wir ein ganzheitliches Konzept verfolgen. Ziel ist es, die Wissensvermittlung komplett auf die Software zu verlagern, während sich die Lehrkräfte auf die Wissensvertiefung, die Entwicklung von Lösungskompetenz und die individuelle Förderung kommunikativ-sozialer Fähigkeiten konzentrieren können. Mit der Lernmittelzulassung wollen wir den Lehrkräften die Möglichkeit bieten, unsere innovative Lernsoftware einzusetzen, ohne sich um formale Zulassungsprozeduren kümmern zu müssen", sagt Stiftungsvorstand Jürgen Biffar.

Weitere Info zur Stiftung Digitale Bildung und zu BRAINIX: https://www.digi-edu.org/brainix

