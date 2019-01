6. Kongress für Arzneimittelinformation am 1./2. Februar 2019 in Köln. Unter dem Motto "Der Apotheker als Wissensmanager - mehr Sicherheit für Arzt und Patient" präsentiert am 1. und 2. Februar 2019 ein renommiertes Team von Experten aus unterschiedlichen Berufsgruppen fundierte Informationen zum Thema... mehr Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Unter dem Motto "Der Apotheker als Wissensmanager - mehr Sicherheit für Arzt und Patient" präsentiert am 1. und 2. Februar 2019 ein renommiertes Team von Experten aus unterschiedlichen Berufsgruppen fundierte Informationen zum Thema Arzneimittelinformation - in Form von Plenarvorträgen, Kurzpräsentationen und interaktiven Workshops. In einer großen Posterpräsentation stellen die Teilnehmer ihre eigenen Projekte und neuen Erkenntnisse vor.

Der Kongress findet im Maternushaus in Köln statt. Das vollständige Programm finden Sie unter www.adka-arznei.info.

Mit optimal eingesetzten, evidenzbasierten Arzneimittelinformationen - angepasst an therapeutische Bedürfnisse des einzelnen Patienten - verbessern Apotheker im Krankenhaus und im ambulanten Bereich den Behandlungserfolg und die Arzneimitteltherapiesicherheit. Zudem fördert dieses Vorgehen den ökonomischen Einsatz von Arzneimitteln - wie in Studien belegt.

Dieses fachliche Wissen zur optimalen Anwendung von Arzneimitteln in interdisziplinären Teams mit Ärzten und Pflege einzubringen und allen Patienten zukommen zu lassen, ist ein erklärtes Ziel des Bundesverbandes deutscher Krankenhausapotheker (ADKA e.V.). Die Kongressinhalte reflektieren dieses Ziel durch Vermittlung von aktuellen Erkenntnissen und Darstellung von Instrumenten zum interdisziplinären Informationsaustausch. In dieser Ausrichtung ist der Kongress einmalig in Deutschland!

Die Anmeldung zum Kongress ist noch bis zum 23.01.2019 unter www.adka-arznei.info möglich.

Die ADKA vertritt die Interessen von über 2.000 deutschen Krankenhausapothekern. Im Fokus der Verbandsarbeit steht, die größtmögliche Sicherheit der Arzneimittelversorgung aller Klinikpatienten zu gewährleisten.

Pressekontakt:

Dr. Vetter-Kerkhoff

aminfo@adka.de

Original-Content von: Bundesverband Dt. Krankenhausapotheker, übermittelt durch news aktuell