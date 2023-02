Qualys

Qualys erweitert seine Cloud-Plattform sowohl für große als auch kleine und mittlere Unternehmen, die Risiken priorisieren und reduzieren möchten

Im Rahmen der Erweiterung führt Qualys preisgünstige All-Inclusive-Pakete für Cybersicherheit ein, die Patch-Management und EDR umfassen, um kleinere und mittlere Unternehmen vor Cyberbedrohungen zu schützen

Qualys, Inc. (NASDAQ: QLYS), Pionier und führender Anbieter für cloudbasierte IT-, Sicherheits- und Compliance-Lösungen, erweitert jetzt seine TruRisk-Plattform, um sowohl den Anforderungen großer als auch kleiner und mittlerer Unternehmen gerecht zu werden. Mit neuen Lösungsangeboten - VMDR TruRisk-Paketen und Enterprise TruRisk Management - wird Qualys den Kunden helfen, die Cyberrisiken in ihrer Infrastruktur zu reduzieren.

Maßgeschneiderte Cybersecurity-Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen

Qualys schnürt aus seinen Anwendungen Vulnerability Management Detection and Response (VMDR), Patch Management und Multi-Vector EDR neue Lösungspakete, die speziell auf die Anforderungen kleiner und mittlerer Unternehmen zugeschnitten sind. Diese Pakete - VMDR TruRisk, VMDR TruRisk FixIT und VMDR TruRisk ProtectIT - geben den Kunden einfache All-Inclusive-Lösungen für Cybersicherheit an die Hand, mit denen sie neue Cyberbedrohungen bekämpfen und beseitigen, sich proaktiv schützen und Risiken reduzieren können.

VMDR TruRisk - Macht kleinen und mittleren Unternehmen die enormen Stärken der QualysCloud-Plattform und die Fähigkeiten von VMDR zugänglich. Mit VMDR TruRisk können jetzt auch kleinere Unternehmen von Asset-Transparenz der Enterprise-Klasse, Schwachstellenmanagement, Risikobewertung sowie Workflows zur priorisierten Problembehebung profitieren.

VMDR TruRisk FixIT - Bietet alle Vorteile von VMDR TruRisk und darüber hinaus QualysPatch Management zur risikobasierten Erkennung und Behebung von Problemen. Mit VMDR TruRisk FixIT können die Kunden Schwachstellen priorisieren und die Implementierung von Patches automatisieren.

VMDR TruRisk ProtectIT - Bietet die Vorteile von VMDR TruRisk FixIT und darüber hinaus Malware- und Bedrohungsschutz auf Basis von Multi-Vektor- und Geschäftskontext zu sämtlichen Endpunkten, um Malware und Ransomware zu stoppen.

Die VMDR TruRisk-Pakete für kleine und mittlere Unternehmen sind ab sofort verfügbar. Für einen kostenlosen Test besuchen Sie bitte qualys.com/forms/vmdr-trurisk.

Enterprise TruRisk Management

Zugleich führt Qualys Enterprise TruRisk Management (ETM) ein, um eine einheitliche Sicht auf Cyberrisiken zu ermöglichen. ETM befähigt die Kunden, sicherheits- und schwachstellenbezogene Erkenntnisse aus Security-, Schwachstellen- und IT-Tools von Drittanbietern in das Ökosystem von Qualys einzubringen.

Verfügbarkeit - Enterprise TruRisk Management

Eine Vorschau auf Enterprise TruRisk Management wird ab Anfang März verfügbar sein. Um sich für die Vorschau zu registrieren, besuchen Sie bitte qualys.com/etm-preview. Weitere Informationen finden Sie im Blogpost zu Enterprise TruRisk Management.

"Immer mehr Unternehmen möchten heute ihre Sicherheitstools konsolidieren, und wir freuen uns, jetzt diese Pakete einführen zu können, mit denen die Kunden auf wirtschaftliche Weise mehrere Lösungen von Qualys nutzen können", so Sumedh Thakar, Präsident und CEO von Qualys.

