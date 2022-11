Qualys

Qualys präsentiert TotalCloud mit FlexScan für cloudnatives VMDR

München (ots)

Basierend auf der branchenweit präzisesten Plattform für Schwachstellenerkennung, ermöglicht die neue Lösung flexibles, cloudnatives Scannen mit und ohne Agenten

Qualys, Inc. (NASDAQ: QLYS), Pionier und führender Anbieter für cloudbasierte IT-, Sicherheits- und Compliance-Lösungen, hat heute die neue Lösung TotalCloud mit FlexScan vorgestellt, die cloudnatives VMDR von höchster Präzision (Six Sigma) bietet. Scans mit und ohne Agenten ermöglichen bei dieser Lösung die umfassende, cloudnative Verwaltung des Sicherheitsstatus und Absicherung von Workloads in Multi-Cloud- und hybriden Umgebungen.

Mit der zunehmenden Verlagerung von Geschäftsanwendungen und lokalen Infrastrukturen in die Cloud wird es immer schwieriger, die Cyberrisiken über alle Cloud-Workloads, -Dienste, -Ressourcen, -Nutzer und -Anwendungen hinweg im Griff zu behalten. Zudem haben es die Teams mit einer Vielzahl spezialisierter Insellösungen zu tun, die keinen Kontext liefern und nur eine bruchstückhafte Sicht auf die Risiken vermitteln.

"Qualys erweitert seine populäre Plattform, um eine umfassende Lösung bereitzustellen, die Transparenz, Kontext, Schnelligkeit, Automatisierung und Orchestrierung bietet und den Unternehmen hilft, ihre Sicherheits- und Compliance-Programme für die moderne Softwareentwicklung zu skalieren", so Melinda Marks, Senior Analyst, ESG. "Qualys TotalCloud integriert Sicherheit bereits in die Workflows der Entwickler und befähigt diese damit, sicheren und zuverlässigen Code zu liefern."

Qualys hat bereits mehr als 31 Millionen Workloads abgesichert, und Qualys TotalCloud erhöht die branchenführende Präzision von VMDR durch cloudnative FlexScan-Bewertungen weiter, um Cloud Posture Management und Cloud Workload Security in einer Sicht zusammenzufassen, die Überblick über bestehende Risiken bietet. TotalCloud automatisiert die Inventarisierung, Bewertung, Priorisierung und Risikobeseitigung mit einer benutzerfreundlichen Drag & Drop-Workflow-Engine.

Qualys FlexScan

Mit Qualys TotalCloud wird auch FlexScan eingeführt, eine cloudnative Bewertungslösung, mit der Unternehmen mehrere Optionen für Cloud-Scans kombinieren können. So erhalten sie eine präzise Sicherheitsbeurteilung für ihre Cloud-Umgebung.

Den Sicherheitsteams stehen mehrere hybride Bewertungsfunktionen zur Verfügung, um die Cloud-Angriffsfläche abzusichern:

Agentenlose, über Cloud-Anbieter-APIs gesteuerte Zero-Touch-Scans für schnelle Analysen.

Scannen mit virtuellen Appliances, um unbekannte Workloads über das Netzwerk auf offene Ports zu prüfen und Schwachstellen zu erkennen, die ausnutzbar sind.

Snapshot-Bewertung, bei der der Workload-Snapshot für regelmäßige Offline-Scans bereitgestellt wird, einschließlich Schwachstellen- und OSS-Scans.

Qualys Cloud-Agenten in der Workload für umfassende Schwachstellen-, Konfigurations- und Sicherheitsanalysen in Echtzeit.

Qualys TotalCloud bietet den Sicherheitsteams folgende Vorteile:

Sofortige Statusübersicht über Multi-Cloud-Umgebungen

Ganzheitliche Sicherheitsübersicht zur Priorisierung von Cloud-Risiken mit TruRisk

Schnelle Problembeseitigung dank No-Code Drag & Drop-Workflows

Shift-Left-Sicherheit für frühzeitige Problemerkennung

Weitere Informationen finden Sie im Blogpost zu TotalCloud.

Original-Content von: Qualys, übermittelt durch news aktuell