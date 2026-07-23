CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag

Helden des Alltags sichtbar machen: CSU-Fraktion will "Bayerischen Uniformtag" einführen

München (ots)

Um die Haupt- und Ehrenamtlichen von Feuerwehr, Hilfsorganisationen und THW, die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, Reservisten und Kräfte von Polizei und Justiz zu würdigen, haben CSU und Freie Wähler einen Dringlichkeitsantrag in den Landtag eingebracht. Das Ziel: Die Einführung eines "Bayerischen Uniformtags". Er soll jährlich auf freiwilliger Basis unter Schirmherrschaft der Staatsregierung und in Absprache mit den Arbeitgeberverbänden stattfinden.

Holger Dremel, innenpolitischer Sprecher der CSU-Fraktion:

"Nicht alle Helden tragen ein Cape, viele tragen Uniform. Mit dem Bayerischen Uniformtag wollen wir Einsatz sichtbar machen und den Menschen danken, die sich tagtäglich für unsere Sicherheit und unser Zusammenleben starkmachen. Ob bei Feuerwehr, Hilfsorganisationen, Bundeswehr, Polizei oder Justiz: Sie alle verdienen Respekt und Anerkennung. Gleichzeitig stärkt so ein gemeinsamer Tag auch das Miteinander von Haupt- und Ehrenamtlichen. Der Leitspruch 'In Krisen Köpfe kennen' ist ein zentrales Prinzip im Krisen- und Bevölkerungsschutz, denn im Ernstfall kommt es darauf an, dass alle Hand in Hand arbeiten. Auch dazu soll der Uniformtag beitragen."

Wolfgang Fackler, Vorsitzender der AG Wehrpolitik:

"Der Bayerische Uniformtag soll für mehr Präsenz und mehr Reichweite sorgen. Einsatzkräfte und Reservisten sollen ihr Engagement auch am Arbeitsplatz zeigen können - ob in Uniform oder in Einsatzkleidung ihrer Organisation. So wird im Alltag deutlich, wie viele Menschen sich für die Sicherheit unseres Landes einsetzen. Das schafft Aufmerksamkeit und Wertschätzung für dieses wichtige Engagement. Jetzt geht es darum, gemeinsam mit den beteiligten Organisationen, Verbänden und Arbeitgebern einen passenden Rahmen dafür zu schaffen."

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