CSU-Fraktion setzt Zeichen: Interfraktioneller Konsens für Yad Vashem Education Center in Bayern

München (ots)

Der Bayerische Landtag hat heute einen interfraktionellen Antrag aller demokratischen Parteien zur Ansiedlung des ersten Yad Vashem Education Centers außerhalb Israels in Bayern angenommen. In Anwesenheit von Dr. h. c. Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, und weiteren Ehrengästen setzte das Parlament damit ein starkes Signal für Erinnerungsarbeit, politische Bildung und den entschlossenen Kampf gegen Antisemitismus. Die CSU-Landtagsfraktion begrüßt diese wegweisende Entscheidung ausdrücklich und setzt sich mit Nachdruck dafür ein, Bayern als Standort für das neue Yad Vashem Education Center zu etablieren. Ziel ist es, die Erinnerungsarbeit und den Kampf gegen Antisemitismus in Deutschland und Europa weiter zu stärken. Die Entscheidung über den Standort wird im ersten Halbjahr 2026 erwartet. Für die CSU-Fraktion ist klar: Bayern bietet mit einer lebendigen jüdischen Gemeinschaft, einer herausragenden Infrastruktur und renommierten Bildungseinrichtungen ideale Voraussetzungen für das Yad Vashem Education Center.

Klaus Holetschek, Fraktionsvorsitzender der CSU-Fraktion:

"Ein Yad Vashem Education Center in Bayern wäre ein historisches Signal der Verantwortung und eine Investition in die Zukunft unseres Landes. Das internationale Bildungszentrum würde Bayerns reiche jüdische Geschichte und Gedenkstättenlandschaft mit der einzigartigen Expertise Yad Vashems verbinden. Dadurch entsteht die Chance, innovative Bildungsformate und die Perspektive der Opfer noch stärker in unsere Schulen und Universitäten zu bringen. Gerade Bayern, in dem der Nationalsozialismus früh Fuß fasste und das mit Dachau und Flossenbürg zwei zentrale Orte des NS-Terrors beherbergt, trägt eine besondere Verantwortung und kann mit diesem Education Center ein starkes Zeichen gegen Antisemitismus, Geschichtsvergessenheit und für Demokratie setzen. Die Erinnerungsarbeit würde im Land verstärkt und noch breiter in die Gesellschaft getragen."

Dr. Ute Eiling-Hütig, Vorsitzende des Bildungsausschusses:

"Der Kampf gegen Antisemitismus und das lebendige Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus sind Grundpfeiler unserer Demokratie. Das Yad Vashem Education Center in Bayern wäre ein Meilenstein für die politische Bildung und Erinnerungskultur. Yad Vashem ist ein Ort, der junge Menschen für die Geschichte des Holocaust sensibilisiert und gegen Antisemitismus und Rassismus stark macht. Gerade in Bayern, mit seiner besonderen historischen Verantwortung, ist es wichtig, dass wir durch Bildung Werte wie Toleranz und Demokratie stärken. Nur so können wir sicherstellen, dass sich solche Gräueltaten nie wiederholen."

