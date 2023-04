CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag

Wolfsmanagement: Einstimmiges Landtags-Votum für Dringlichkeitsantrag der CSU-Fraktion

Ein Dokument

München (ots)

Als eindeutige Aufforderung an die Ampel im Bund bewertet die CSU-Fraktion die Tatsache, dass der Dringlichkeitsantrag zur vollständigen Umsetzung der sogenannten Flora-Fauna-Habitat Richtlinie (FFH) in nationales Recht in der vergangenen Nacht vom Landtag einstimmig verabschiedet wurde. Durch diesen Dringlichkeitsantrag sollen für Wolf und Fischotter notwendige Eingriffe zur Bestandsregulierung ermöglicht werden, wie sie in Schweden oder Frankreich gang und gäbe sind. Diese Umsetzung war bisher am Nein der Ampel im Bund gescheitert.

Dazu Alexander Flierl, Berichterstatter und jagdpolitischer Sprecher der CSU-Fraktion:

"Uns freut sehr, dass jetzt sogar Grüne und SPD in Bayern erkannt haben, wie dringlich unser Anliegen für die Weide- und Teichwirtschaft ist. Jetzt muss die Ampel im Bund endlich handeln und die Bestandsregulierung ermöglichen."

Dazu EricBeißwenger, der umweltpolitische Sprecher der CSU-Fraktion:

"Die Beweidung von Almen und Alpen kommt uns allen zu Gute. Diese einzigartige Kulturlandschaft muss erhalten werden. Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Almbauern wegen immer mehr Wolfsrissen aufgeben."

Original-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell