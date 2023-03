CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag

Polizeiorganisation: CSU-Fraktion ermöglicht zentrales Logistikzentrum in Hof

München (ots)

Ein effizienteres Beschaffungswesen für Bayerns Polizei - komplett aus einer Hand: das ermöglicht die CSU-Fraktion heute im Plenum mit einer Änderung des Polizeiorganisationsgesetzes.

Konkret wird dazu die derzeit dezentrale Beschaffung in verschiedenen Vergabestellen am neuen Logistikzentrum in Hof gebündelt. Hier sollen künftig alle Liefer- und Dientstleistungsverträge für sämtliche Verbände der bayerischen Polizei zusammenlaufen und die benötigte Ausrüstung zentral beschafft, gelagert und ausgegeben werden. Dazu werden dort 200 neue Arbeitsplätze entstehen, der Ausbau soll bis 2030 abgeschlossen sein.

Dazu der innenpolitische Sprecher der CSU-Fraktion, Manfred Ländner:

"Das Logistikzentrum der Polizei in Hof ist zukunftsweisend und ein weiterer Meilenstein der Stärkung des ländlichen Raumes durch die bayerische Staatsregierung."

Dazu der Sprecher für Polizeifragen der CSU-Fraktion, Alfred Grob:

"Gerade in der Corona-Pandemie ist deutlich geworden, wie wichtig eine gewisse Eigenständigkeit auch in Beschaffungsfragen ist. Wir schaffen Synergien durch das Zusammenlegen der wichtigen Beschaffungsfelder, wie zum Beispiel bei Fahrzeugen, Uniform, Waffen und Schutzausrüstung und gewinnen Effektivität."

Original-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell