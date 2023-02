UA NSU II: CSU-Fraktion bemängelt fehlenden Erkenntnisgewinn

München (ots) - Bayern ist die Heimat für globale Hightech-Giganten - mit den Stimmen der CSU-Fraktion hat der Haushaltsausschuss heute den Weg bereitet für eine weitere Apple-Ansiedlung in München. Der Konzern will in München sein neues Europäisches Zentrum aufbauen. Dafür verkauft der Freistaat Bayern ein Grundstück an der Seidlstraße in München an Apple. ...

mehr