FVK: Martin Schöffel neuer Vorsitzender der agrarpolitischen Sprecher von Bund und Ländern

Martin Schöffel ist neuer Vorsitzender der agrarpolitischen Sprecher der Unionsfraktionen von Bund und Ländern. Gewählt wurde Schöffel einstimmig bei der letzten Tagung der Agrarsprecher der Fraktionen von CDU und CSU von Bund und Ländern. Er folgt damit auf Helmut Dammann-Tamke aus Niedersachsen, der nicht mehr für den Landtag kandidiert hatte.

Dazu der neue Vorsitzende der agrarpolitischen Sprecher, Martin Schöffel:

"Die Union in den Ländern macht engagierte Arbeit für die Bäuerinnen und Bauern in Deutschland. Wir wollen eine aktive moderne Landwirtschaft, die die Versorgung der Bevölkerung mit hervorragenden Lebensmitteln sicherstellt. Wir wenden uns gegen eine ideologie-gesteuerte Agrarpolitik der Grünen in der Ampelkoalition, die auch vermehrt Einfluss auf die europäische Politik nimmt. Zusammen mit den CDU-Agrarsprechern der Länder und unserem Agrarsprecher im Deutschen Bundestag Albert Stegemann werde ich eintreten für eine Agrarpolitik, die auf wissenschaftlichen Fakten begründet ist und auf eine Ernährungssouveränität in Deutschland und Europa ausgerichtet ist."

