BKK Mobil Oil

BKK Mobil Oil und TeleClinic bieten 24h-Online-Sprechstunde

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Mit einem neuen Vertrag haben die BKK Mobil Oil und die TeleClinic GmbH seit September die nächste Stufe ihrer E-Health-Offensive gezündet: Rund um die Uhr, sogar an Wochenenden und Feiertagen, steht allen Versicherten der BKK Mobil Oil nun eine medizinische Beratung zur Verfügung - per Video oder Telefon. Ob es sich um einen Hautausschlag oder Kopfschmerzen handelt - eine ärztliche Beratung bekommt man in wenigen Minuten.

Die BKK Mobil Oil und die TeleClinic hatten im vergangenen Jahr bereits eine "Online-Sprechstunde Baby" eingeführt, die Schwangeren und Müttern mit Kindern im ersten Lebensjahr eine kostenlose Beratung durch Ärzte und Stillberater ermöglichte. Von der neuen "Online-Sprechstunde" mit allen medizinischen Fachrichtungen profitieren nun alle Versicherten der BKK Mobil Oil. Während andere Videosprechstunden nur per Terminabsprache und zu den Praxis-Öffnungszeiten erfolgen, können die Versicherten der BKK Mobil Oil rund um die Uhr mit Medizinern der TeleClinic sprechen.

"Mit diesem innovativen E-Health-Angebot kommen wir dem Bedürfnis unserer Kunden nach mehr Flexibilität beim Arztbesuch entgegen und verbessern zugleich die Versorgungsqualität durch jederzeit verfügbare, kompetente medizinische Beratung", sagt Tanja Euhus, Bereichsleitung Verträge bei der BKK Mobil Oil. Im besten Fall könnten so Erkrankungen frühzeitig erkannt und die Zahl von Notfallaufnahmen gesenkt werden.

"Mit dem digitalen Arztbesuch der TeleClinic erleichtern wir unabhängig von Ort und Zeit den Zugang zu Fachärzten. Dadurch können wir regionale Versorgungsunterschiede ausgleichen und schnelle medizinische Hilfe leisten. Wir freuen uns, mit der BKK Mobil Oil einen innovativen Kooperationspartner unter den Krankenkassen gefunden zu haben", ergänzt Katharina Jünger, Geschäftsführerin der TeleClinic GmbH.

Die Fachärztinnen und Fachärzte der TeleClinic beraten qualitäts- und ergebnisorientiert zu allgemeinen gesundheitlichen Fragen und bieten so eine qualifizierte Alternative zu oft zusammenhangslosen oder unvollständigen Informationen aus dem Internet. Erkrankungen werden über das Telefon nicht diagnostiziert oder behandelt.

Nähere Informationen zur Online-Sprechstunde gibt es unter:

http://ots.de/cGlXFN

www.teleclinic.com/partners/bkk-mobil-oil/

Pressekontakt:

BKK Mobil Oil Pressestelle

Dirk Becker

Telefon: 040 3002-11423

E-Mail: pressestelle@bkk-mobil-oil.de



fischerAppelt, relations

Jessica Eschenbach

Telefon: 040 899699-569

E-Mail: Jessica.Eschenbach@fischerappelt.de

Original-Content von: BKK Mobil Oil, übermittelt durch news aktuell