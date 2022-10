ECPAT Deutschland e.V.

Die Zukunft im Blick - den Wandel im Kinderschutz gemeinsam gestalten

Fachtagung von ECPAT Deutschland e.V. zum 20. Jubiläum des Vereins zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung

Berlin (ots)

Jedes Kind hat das Recht auf Schutz vor sexueller Ausbeutung und Gewalt. Um dieses Recht einzufordern wurde ECPAT Deutschland vor über 20 Jahren gegründet. Die Arbeit ist heute so wichtig wie damals. Denn die aktuellen Herausforderungen von der Klimakrise über Kriege, bis hin zu neuen Entwicklungen im digitalen Raum, treffen Kinder in besonderem Maße und drohen, sie schutzlos zurückzulassen.

"Gerade in der heutigen geopolitischen Instabilität dürfen wir den Schutz der Kinder vor sexueller Ausbeutung aus monetären Gründen nicht aus den Augen verlieren und müssen in das gesunde Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen investieren - online und offline." So Jessica Espinoza, 1. Vorsitzende von ECPAT Deutschland und Andrea Wagner, Geschäftsführerin von ECPAT Deutschland verstärkt: "Und dies schaffen wir nur gemeinsam mit einem nachhaltigen und starken Multi-Stakeholder-Ansatz aus allen Bereichen, auch der Wirtschaft."

Das Recht zu verwirklichen, frei von sexueller Ausbeutung und Gewalt aufzuwachsen, liegt in der Verantwortung aller - Politik, Strafverfolgung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Gemeinsam neue Wege zu finden und Perspektiven zu entwickeln, das ist das Ziel der Jubiläumsfachtagung von ECPAT Deutschland anlässlich des mehr als 20-jährigen Bestehens. Expert*innen aus allen Bereichen, sowie internationale Netzwerkpartner*innen kommen zusammen, um innovative Ansätze zu entwickeln und internationale Kooperationen zu stärken. Denn neue Herausforderungen im Kinderschutz erfordern mehr Engagement von uns allen.

"ECPAT Deutschland ist ein wichtiges Mitglied in der internationalen ECPAT Familie. Wir brauchen Vernetzung und Zusammenarbeit, um Kinder zu schützen", sagt Guillaume Landry, Direktor von ECPAT International, dem globalen Zusammenschluss von ECPAT Gruppen aus 104 Ländern, der zur Fachtagung vor Ort ist.

Am 22. Oktober 2001 wurde der Verein ECPAT Deutschland e.V. in Bonn gegründet. Seitdem ist ECPAT in unterschiedlichsten Bereichen aktiv - Kinderschutz im Tourismus, bei Unternehmen und Institutionen, Schutz vor Menschenhandel und für Kinder auf der Flucht sowie im digitalen Raum. Zum Erfolg trägt die internationale Vernetzung bei.

ECPAT Deutschland e. V.

Die Arbeitsgemeinschaft zum Schutz der Kinder gegen sexuelle Ausbeutung - ist ein bundesweiter Zusammenschluss von 28 Organisationen, Hilfswerken und Beratungsstellen. ECPAT Deutschland engagiert sich in den Arbeitsbereichen Politik, Justiz, Wirtschaft und Bildung und führt in Zusammenarbeit mit (nicht-)staatlichen Partnern Maßnahmen und Projekte zur Sensibilisierung der Fachöffentlichkeit, zur Entwicklung von Präventivmaßnahmen und zur Schaffung von rechtlichen Grundlagen zum Schutz der Kinder durch. Die Fachstelle wurde am 22. Oktober 2001 gegründet. Das 20-jährige Jubiläum wurde coronabedingt um 1 Jahr verschoben.

