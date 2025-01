BERLINER MORGENPOST

"Berliner Morgenpost": Freiheit braucht Sicherheit

Kommentar von Dirk Hautkapp zu den tödlichen Vorfällen in den USA

Berlin (ots)

Weder das mutmaßlich radikal-islamistisch inspirierte Attentat via Pick-up-Truck im bekanntesten Party-Viertel von New Orleans noch das tödliche Tesla-Fanal vor einem Trump-Hotel in Las Vegas sind auch nur im Ansatz aufgeklärt. Ob es ei­nen relevanten Zusammenhang gibt oder der Zufall dafür sorgte, dass die Täterfahrzeuge über die gleiche Agentur gemietet wurden, ist ebenfalls noch unbekannt.

Darum werden leichtfertig gesponnene Spekulationen über Ursache, Motive, Täter und mögliche Hintermänner den unschuldigen Opfern nicht gerecht. Schuldzuweisungen, wie sie vom künftigen Präsidenten Donald Trump kamen, der die Tragödie in Louisiana ohne Sachkenntnis illegaler Einwanderung und damit der amtierenden Regierung in die Schuhe schieben wollte, vergiften nur weiter ein nationales Klima, das ohnehin toxisch und latent gewalttätig ist. Die Tat in Las Vegas scheint sich dagegen als persönliche Tragödie zu entpuppen. Ein Elite-Soldat begeht vor einer Trump-Immobilie in einem Auto aus der E-Mobilitätsfirma dessen Beraters Elon Musk, offenbar Selbstmord und zündet sich an. Bizarr.

Für die von Trump als korrupt verhöhnte Bundespolizei FBI hätte der Jahresauftakt nicht schlimmer sein können. Das Verlangen nach schnellen Ermittlungserfolgen ist enorm. Hoffentlich werden keine Fehler gemacht. Es ist niederschmetternd genug, dass nach Dutzenden ähnlichen Vorfällen weltweit erneut ein zum Äußersten entschlossener Einzeltäter ein Auto zur tödlichen Waffe umfunktionieren konnte, weil an einem hoch frequentierten Ort wirksame Absperrungen fehlten. Die offene Gesellschaft braucht Poller und Barrieren - gegen Feinde aller Art.

