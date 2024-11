illycaffè S.p.A. Niederlassung Deutschland

illycaffè gibt die internationale Expertenjury für die neunte Ausgabe des Ernesto Illy International Coffee Award bekannt

illycaffè hat die Jury bekannt gegeben, die den Gewinner des "Best of the Best"-Preises im Rahmen des 9. Ernesto Illy International Coffee Award 2024 auswählen wird. Diese angesehene Auszeichnung, benannt zu Ehren von Ernesto Illy, dem Sohn des Firmengründers, würdigt über 30 Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit mit Kaffeebauern. Produzenten aus neun Ländern - Brasilien, Costa Rica, El Salvador, Äthiopien, Guatemala, Honduras, Indien, Nicaragua und Ruanda - haben sich für das Finale qualifiziert, jeweils vertreten durch drei Produzenten. Die internationale Jury wird sich am 12. November 2024 in New York treffen, um die verschiedenen Kaffees zu verkosten und zu bewerten. Diese wurden von den Qualitätslaboren von illycaffè auf der Grundlage strenger Qualitäts- und Nachhaltigkeitskriterien für die Ernte 2023/24 ausgewählt. Die Jury des 9. Ernesto Illy International Coffee Award 2024 umfasst Massimo Bottura, Chef-Patron der Osteria Francescana und Casa Maria Luigia sowie Gründer von Food for Soul, Viki Geunes: Chef und Inhaber des Drei-Sterne-Restaurants Zilte in Antwerpen, Felipe Rodrigues: Küchenchef des Rosewood-Komplexes in São Paulo und einer der führenden Köche Südamerikas. Zusätzlich nehmen drei professionelle Verkoster teil: Vanúsia Nogueira: Geschäftsführerin der International Coffee Organization (ICO), Felipe Isaza: Arabica Q Grader und Vorstandsmitglied des Coffee Quality Institute, Dessalegn Oljirra Gemeda: Äthiopischer Kaffeeconsultant und Q Grader. Die Jury wird durch drei erfahrene Journalisten ergänzt: Vanessa Zocchetti: Chefredakteurin des Lifestyle-Bereichs von Madame Figaro, Sebastian Späth: Chefredakteur des führenden deutschen Food- und Lifestyle-Magazins Falstaff, Josh Condon: Chefredakteur des Luxusmagazins Robb Report. Diese interdisziplinäre Jury vereint kulinarisches, technisches und journalistisches Fachwissen, um die komplexen Nuancen der besten Kaffees der Welt zu bewerten und den "Best of the Best" zu küren. Darüber hinaus hatten Konsumenten die Möglichkeit, an einer Blindverkostung in illy-Flagship-Stores weltweit teilzunehmen und für ihren Favoriten unter den neun Finalisten abzustimmen. Der Kaffee mit den meisten Stimmen wird den "Coffee Lovers Choice"-Preis erhalten.

