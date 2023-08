Berliner Morgenpost/Richtige Weichenstellung/Kommentar von Miguel Sanchez

Berlin (ots) - Berlin setzt Hoffnungen in die Geothermie Dass die Energieerzeugung auch in Berlin in den kommenden Jahren möglichst schnell auf erneuerbare Quellen umgestellt werden muss, ist klar. Wie das allerdings geschieht, ist noch offen. Solar wird sicher eine größere Rolle spielen, als das bislang der Fall war, Windkraft wird in der Stadt dagegen keine große Rolle spielen, auch wenn es Überlegungen für ...

mehr