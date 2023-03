BERLINER MORGENPOST

"Berliner Morgenpost": In der Oppositionsrolle

Kommentar von Gilbert Schomaker zu den Berliner Grünen

Berlin (ots)

Kurzform: Die Grünen gehen jetzt voll in den Oppositionsmodus über. Ihre Attacke gilt vor allem Franziska Giffey und Raed Saleh. Ganz offen rief der Grünen-Politiker Graf die SPD-Mitglieder auf, sich gegen die schwarz-roten Koalitionspläne der beiden SPD-Landesvorsitzenden zu stellen. Der politische Regenerationsprozess der Grünen in der Opposition startet sofort: Sie werden alles daransetzen, dass der anstehende Klimavolksentscheid erfolgreich wird. Auch das wäre Rückenwind auf dem Weg zur Rückkehr an die Macht.

Der vollständige Kommentar: Es war ein kurzer, heftiger Kampf um die Macht bei den Berliner Grünen: Einige Tage ging es um die Zukunft von Spitzenkandidatin und Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch. Welche Rolle soll sie bei den Grünen einnehmen? Jetzt, da der Partei die Opposition droht. Dann war klar: Co-Fraktionschefin Silke Gebel verzichtet auf eine erneute Kandidatur - zugunsten von Jarasch.

Die Spitzenkandidatin der vergangenen Wahl hält sich damit eine Tür für den nächsten Urnengang offen. Als Fraktionsvorsitzende wird sie zusammen mit Co-Fraktionschef Werner Graf das Tagesgeschehen prägen. Ob Jarasch am Ende wieder Spitzenkandidatin wird, werden die Grünen in gut zwei Jahren entscheiden müssen. Auch Werner Graf ist nicht zu unterschätzen. Er gilt als möglicher Brückenbauer zur CDU - eine mögliche Machtoption.

Die Grünen sind über die SPD, ihren Schwenk hin zur Union und die öffentliche Abrechnung tief verärgert. Im Gegensatz dazu hat CDU-Chef Kai Wegner die Sondierungen mit den Grünen so geschickt geführt, dass da etwas entstanden ist.

Jetzt aber gehen die Grünen voll in den Oppositionsmodus über. Ihre Attacke gilt vor allem Franziska Giffey und Raed Saleh. Ganz offen rief der Grünen-Politiker Graf die SPD-Mitglieder auf, sich gegen die schwarz-roten Koalitionspläne der beiden SPD-Landesvorsitzenden zu stellen. Der politische Regenerationsprozess der Grünen in der Opposition startet sofort: Sie werden alles daransetzen, dass der anstehende Klimavolksentscheid erfolgreich wird. Auch das wäre Rückenwind auf dem Weg zur Rückkehr an die Macht.

Original-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell