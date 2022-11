Twitter und das Account-Chaos/Es ist Zeit für ein Social-Media-Recht

Berlin (ots) - Gestritten, fast getrennt und am Ende doch wieder versöhnt. Was sich so liest wie das stark gekürzte Drehbuch einer Seifenoper, ließ sich in den vergangenen Monaten tatsächlich auf die Verhandlungen um die Zukunft der Internationalen Funkausstellung in Berlin übertragen. Doch nun ist tatsächlich vieles gut: Die IFA bleibt in Berlin. Rechteinhaber gfu, Messeveranstalter Clarion und die Messe Berlin ...

mehr