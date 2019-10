BERLINER MORGENPOST

BERLINER MORGENPOST: Tödlicher Hass

Leitartikel von Philipp Neumann zum Terror von Halle

Berlin (ots)

Der Terrorist von Halle leugnet in seinem Video den Holocaust und nennt Juden "die Wurzel aller Probleme". Dass es so irre Vorstellungen nach dem Holocaust und 81 Jahre nach den Novemberpogromen in Deutschland noch - oder wieder - gibt, macht fassungslos. Alarmierend ist, dass in diesem Land jetzt eine Partei Erfolg hat, deren Personal ein deutlich rassistisches Vokabular verwendet: Politiker der AfD sprechen von "Bevölkerungsaustausch" oder "Umsiedlungsprogramm". Sie nennen den Nationalsozialismus einen "Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte". Sie fordern: "Hol dir dein Land zurück!" Das sind nicht nur Parolen. Das ist genau der Nährboden, auf dem der tödliche Hass wächst, wie er jetzt in Halle zu sehen war.

