BERLINER MORGENPOST: Bitte keine Fake-News! Kommentar von Isabell Jürgens

Immer nur schlechte Nachrichten zu verbreiten, kommt bei den Wählern gar nicht gut an. So ist wohl auch die von Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) vor Ostern stolz präsentierte Liste von mehr als 240 Schulen, an denen über die Oster-Ferienwochen gebaut werden sollte, zu verstehen. Allerdings droht der politische Werbeeffekt zu verpuffen, wenn sich bei genauerer Betrachtung herausstellt, dass an der vermeintlich positiven Botschaft gar nichts dran ist. Das ist jetzt mit der frohen Oster-Kunde der Senatorin geschehen. Eine Anfrage der CDU ergab, dass die Bauoffensive in Wahrheit nur eine Auflistung von Baumaßnahmen ist, die zum Teil auf sieben Jahre alte Planungen zurückgehen. Auf solche Werbe-Gags sollten Politiker besser verzichten. Der Schwindel fliegt früher oder später ohnehin auf.

