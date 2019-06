BERLINER MORGENPOST

BERLINER MORGENPOST: Der Mauerpark ist unbezahlbar

Kommentar von Martin Nejezchleba

Mehr Berlin als im Mauerpark geht nicht. Die Erfolgsgeschichte dieser Stadt, sie wird auf diesem kargen Stück Grün zwischen Wedding und Pankow gefeierte Realität. Einst war hier ein Streifen des Todes, der vom Angstraum zum Freiraum wurde, zum Ort der Begegnung, der Kreativität, der Lebensfreude. Wer um dieses kostbare Stück Berlin einen Zaun ziehen möchte und Eintritt verlangen will, der hat Berlin nicht verstanden. Der Linken-Bezirksbürgermeister Sören Benn hat die hitzige Debatte um Einlassbeschränkung und Eintrittsgelder schnell vom Tisch gefegt hat: Niemand in Pankow hat die Absicht, einen Zaun zu bauen. Gut so! Öffentliche Parks gehören nicht nur denen, die sich den Eintritt leisten können, sie gehören - es ist ja kaum zu überlesen - der Öffentlichkeit.

