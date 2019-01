Berlin (ots) - Schauen sie nach links, sehen sie, wie die Grünen Erfolge feiern. Schauen sie nach rechts, sehen sie, wie die AfD dabei ist, bei den Landtagswahlen im Herbst als neue ostdeutsche Volkspartei zu triumphieren. In der Mitte dagegen tut sich nicht viel. Die politische Story der FDP tritt auf der Stelle. Die Liberalen haben einen Zustand erreicht, den Rettungskräfte stabile Seitenlage nennen. Das reicht zum Überleben, aber nicht zum Gestalten. Das weiß auch Obersanitäter Christian Lindner. Und nun? Er habe keinen Futterneid, sagt er. Wenn die FDP nur zehn Prozent der Menschen überzeuge, sei das okay. Doch das ist falsch. So falsch wie seine Entscheidung gegen Jamaika. Eine liberale, europafreundliche Partei muss in Zeiten, wo viele wieder ins Rechtskonservative und Nationale driften, mehr wollen als zehn Prozent.

