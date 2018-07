Berlin (ots) - Wer ein Auto hat, hat es geschafft - in Berlin gilt das nicht mehr. Die "Generation Mitte", die etwas auf sich hält, fährt Rennrad. Diese Großstadt-Elite, sie will sich nun die Straße von den Autofahrern zurückerobern: "Reclaim the streets" ist das Motto. Und die Politik des rot-rot-grünen Senats zieht Geschäftemacher an: Acht Unternehmen bieten einen Leihradservice in Berlin an. Wie viele Räder in der Stadt verteilt stehen, weiß im Senat niemand. Eine gut geplante Verkehrswende sieht anders aus. Stattdessen prügeln sich die Fahrradaktivisten verbal mit denen, die für Augenmaß plädieren. Und werden wiederum als "Autohasser" gebrandmarkt. Dass die Bezirke mittlerweile aufbegehren gegen die Flut der Leihräder, kommt zur rechten Zeit. Zumindest die Berliner Bezirksbürgermeister behalten einen kühlen Kopf.

