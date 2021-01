HSE24

Marken-Relaunch: Aus HSE24 wird HSE - Here Shopping Entertains

Ismaning (ots)

Ab Januar 2021 leitet HSE eine neue Ära des Shoppings ein. Mit einer neuen Positionierung, einem umfassenden Rebranding und einer integrierten Kampagne setzt die Marke konsequent auf Entertainment. Aus HSE24 wird HSE. Als eines der führenden TV-Commerce und E-Commerce Unternehmen in Europa baut HSE gezielt seine Aktivitäten im Bereich Social Commerce aus und unterstreicht dabei sein einzigartiges Markenversprechen: Die unterhaltsamste Form des Shoppings zu bieten.

In einer Welt, in der der Wunsch nach Unterhaltung und Interaktion stetig wächst, macht HSE das Shopping für seine Kund*innen jetzt zu einem noch einzigartigeren, mitreißenderen und inspirierenderen Erlebnis. Ob live im TV, im E-Commerce oder im Social Commerce: HSE begeistert auf allen Kanälen mit der unterhaltsamsten Form des Shoppings.

Im Zentrum stehen immer deutlicher vor allem die HSE Creator - Persönlichkeiten, die als Expert*innen und Moderator*innen durch die Themenwelten und Talks führen und mit innovativen Bewegtbildformaten ein exklusives und kuratiertes Produktsortiment präsentieren. Dazu gehören u.a. Unternehmer*innen wie Judith Williams, bekannt aus "Die Höhle der Löwen", Jana Ina Zarrella, Marcel Ostertag, Jorge González oder Martina Reuter. Für 2021 stehen weitere internationale Kooperationen in den Startlöchern.

Sandra Rehm, Vorsitzende der Geschäftsführung von HSE: "HSE steht für Social Commerce der ersten Stunde. Wir verbinden Shopping mit Entertainment auf einzigartige Weise. Unsere Kund*innen können jederzeit entscheiden, wo, wann und wie sie bei uns shoppen wollen - ob über unsere drei TV-Sender, den Onlineshop, unsere prämierte native App oder über die sozialen Netzwerke. Dies machen wir nun mit unseren neuen, unverwechselbaren und vielfältigen Formaten und Angeboten auf allen Kanälen noch deutlicher."

Ab sofort spiegelt sich diese Positionierung in einer neuen ganzheitlichen Markenwelt wider - für die Corporate Identity wurden alle Touchpoints der Marke überarbeitet, so dass ein ganzheitlicher Look-and-Feel entsteht: Vom Logo bis hin zu Werbe-Idents, Trailern sowie einem kanalübergreifenden Soundkonzept - die moderne Tonalität und Bildsprache bauen auf der Positionierung "HSE - Here Shopping Entertains" auf.

Gestalterisches Kernelement ist dabei die Parabolform, in Anlehnung an die Bühne, auf der HSE seine Markenwelt präsentiert. Dörte Spengler-Ahrens, Partnerin und Kreativchefin Jung von Matt SAGA: "Entertainment ist der größte Treiber in der digitalen und analogen Welt. Oder wie wir sagen: "Emotional is the only rational". Wir freuen uns, HSE in dieser einzigartigen Markentransformation begleiten zu dürfen."

Heike Wilhelm, Creative Director Jung von Matt BRAND IDENTITY, ergänzt: "HSE verbindet seine neue Positionierung mit einem starken Markenauftritt, der klar, souverän und vor allem digital ist. Er schafft mit wenigen und konsequenten Markenelementen Wiedererkennbarkeit auf allen Kanälen und ist flexibel für Content, der emotional, unterhaltsam und begeisternd ist."

TV-Spot und integrierte Kampagne zum neuen Markenauftritt

Flankiert wird das Rebranding ab dem 15. Januar von einem humorigen 30-sekündigen TV-Spot - aufmerksamkeitsstark und, passend zur Positionierung, sehr unterhaltsam. Der Spot zeigt überspitzt und mit einem Augenzwinkern die Konsequenz, die das unterhaltsamste Shopping-Erlebnis mit sich bringt.

Eine Frau isst mit ihrer Familie zu Abend. Als sie auf die Uhr schaut und bemerkt, dass sie ihre Lieblingssendung auf HSE zu verpassen droht, geht alles im wahrsten Sinne des Wortes ganz schnell: In atemberaubender Geschwindigkeit führt sie das alltägliche Tischgespräch, räumt die Teller ab, gibt Instruktionen beim Zähneputzen und liest die schnellste Gutenachtgeschichte der Welt vor. Die überraschende Auflösung des TV-Spots: "Ein Shopping-Erlebnis, das man nicht verpassen will." Abgerundet wird der Spot mit dem neuen Claim und Soundlogo: "HSE. Here Shopping Entertains."

Verantwortlich für die neue Corporate Identity und die integrierte Kampagne ist Jung von Matt unter Beteiligung von Jung von Matt BRAND IDENTITY und Jung von Matt SAGA.

Darüber hinaus wird die neue Positionierung im Sendeumfeld von HSE mit verschiedenen Marken-Trailern unterstützt, die das Backstage-Geschehen bei HSE und die Produktkategorien auf entertainende Art und Weise inszenieren. Der Clou: eine One-Shot-Kamerafahrt vorbei an Creator von HSE, Mitarbeiter*innen und Produkten bis hin zur Bühne.

Hierbei kamen verschiedene, spezielle Kameralinsen zum Einsatz, die nicht nur den Creator einen starken Auftritt bieten, sondern auch den Produkten selbst. Regie führte der bekannte Filmemacher Laurent Chanez, der das visuelle Konzept und damit die neue Positionierung in starkes Bewegbild übersetzt hat. Für die Umsetzung zeichnet Tempomedia verantwortlich.

Über HSE

HSE ist einer der führenden Omnichannel-Retailer in Europa im Bereich TV-Commerce, E-Commerce und Social Commerce. Über drei TV-Sender (HSE, HSE Extra und HSE Trend) erreicht das Unternehmen rund 45 Millionen Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Shopping Live, ein Tochterunternehmen von HSE in Russland, erreicht zusätzlich rund 35 Millionen Haushalte.

HSE steht für die unterhaltsamste Form des Shoppings und begeistert mehr als 1,4 Millionen aktive Kund*innen, die das kuratierte Produktsortiment aus den Bereichen Fashion, Schmuck, Beauty, Wellness & Sport, Haushalt sowie Home & Living schätzen.

Im Geschäftsjahr 2019 erwirtschaftete die Unternehmensgruppe einen Nettoumsatz von 775 Millionen Euro. 850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen bei HSE für ein ebenso unterhaltsames wie kundenorientiertes Kauferlebnis. Hinzu kommen 2.200 externe Arbeitsplätze bei Logistik- und Call Center-Partnern. Für die herausragende Servicequalität wurde HSE mehrfach ausgezeichnet. Weitere Informationen unter corporate.hse.com und www.hse.com.

