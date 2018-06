Adcubum gewinnt den XCelent Award 2018 in der Kategorie Servicequalität

St. Gallen (ots) - Die unabhängige, auf den Finanzdienstleistungssektor spezialisierte IT Research- und Beratungsfirma Celent hat Adcubum im Rahmen des Berichts über "EMEA Policy Administrations Systems for P&C 2018" den Award in der Kategorie Servicequalität verliehen.

Adcubum ist mit ihrer führenden Standardsoftware adcubum SYRIUS 2018 erstmals in das Anbieterverzeichnis von Celent für Sach- und Haftpflichtversicherungssysteme (inkl. Unfallversicherungen) in der Region "Europe, Middle East and Africa" (EMEA) aufgenommen worden. Im Rahmen dieser etwa alle zwei Jahre durchgeführten Analyse hat Celent 38 Systeme von 36 internationalen Anbietern beurteilt. Als Teil dieses Prozesses werden jeweils die "XCelent ABCD Awards" verliehen. Adcubum hat 2018 den Award in der Kategorie Servicequalität ("Depth of Customer Services") gewonnen. Celent hat dabei insbesondere die direkt bei Anwendern von adcubum SYRIUS eingeholten Rückmeldungen bewertet. "Adcubum gewinnt den XCelent Award in der Kategorie Servicequalität nicht zuletzt aufgrund der bei Celent eingegangenen hervorragenden Kundenfeedbacks - die Kunden attestieren Adcubum sowohl bei der Implementierung als auch danach beim Support im laufenden Betrieb Bestleistungen" sagt dazu Craig Beattie, Senior Analyst für Versicherungen bei Celent und Verfasser des Berichts.

René Janesch, CEO von Adcubum, zeigt sich über den erhaltenen XCelent Award hocherfreut: "Wir möchten unseren Kunden ganz herzlich für das Vertrauen in uns und in adcubum SYRIUS danken. Ihre an Celent abgegebenen Bewertungen sind für uns eine zusätzliche Motivation, weiterhin mit vollem Einsatz an der hohen Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen zu arbeiten. Der XCelent Award wird dazu beitragen, die Bekanntheit von Adcubum in unseren Zielmärkten Schweiz, Deutschland und Österreich wesentlich zu steigern und wird uns bei der Gewinnung von weiteren adcubum SYRIUS-Anwendern unterstützen."

Die Adcubum-Gruppe

Adcubum ist ein führender Hersteller von Standardsoftware für die internationale Assekuranz und bietet seit 1997 mit adcubum SYRIUS eine moderne, hochflexible und modulare IT-Lösung an. Neben der Kerntätigkeit, der Softwareentwicklung, begleitet Adcubum die Kunden während des gesamten Transformationsprozesses, von der Analyse und Konzeption bis zur Implementierung und zum Betrieb von adcubum SYRIUS. Insgesamt beschäftigt Adcubum über 300 hochqualifizierte Mitarbeiter am Hauptsitz in St. Gallen und an den Standorten in Zürich-Wallisellen, Solothurn, Luzern, Lausanne, Stuttgart, Düsseldorf und Hamburg.

Weitere Informationen unter: http://www.adcubum.com

Pressekontakt:

Adcubum AG

Michela Lopes

Telefon: +41 58 411 66 99

E-Mail: michela.lopes@adcubum.com

Original-Content von: Adcubum, übermittelt durch news aktuell