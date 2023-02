100 Tage Gaspreis-Kommission: Paritätischer kritisiert soziale Schieflage der Hilfsagentur und fordert gezielte Hilfen für Ärmere

Berlin (ots) - In diesem Winter könnte vielen Menschen eine Energiesperre oder gleich der Verlust der Wohnung drohen. Das befürchten Gewerkschaften, Sozial-, Verbraucher- und Mieterverbände. Sie wenden sich nun in einem gemeinsamen Brief an Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt und an die Ministerpräsident*innen der Länder. Im Brief an den Bundesminister und die ...

mehr