WELTWEITWANDERN GmbH

Wander-volle Weihnachten

Bild-Infos

Download

Graz (ots)

Weltweitwandern präsentiert die stimmungsvollsten Wander-Erlebnisreisen rund um Weihnachten und den Jahreswechsel.

Weihnachten und Silvester bedeuten für jede:n etwas anderes: Ein in glanzvolles Fest im Rahmen der Familie, eine fröhliche Party im Freundeskreis oder doch ein bisher unerfülltes Reise-Abenteuer mit Gleichgesinnten als krönender Abschluss des Jahres. Weltweitwandern bringt erlebnishungrige Wanderfreund:innen zum Jahreswechsel zu den wohl schönsten Reisezielen dieser Welt. Unvergessliche Reise-Impressionen erleben Unternehmungslustige dabei mit ihrem lokalen Guide, der mit der Region und dem Brauchtum vor Ort bestens vertraut ist und den Blick auf das Unbekannte und Wesentliche lenkt.

Alle Gruppen-Wanderreisen vereinen die Themen und Werte, die Weltweitwandern in seiner DNA trägt: Nachhaltigkeit, Begegnungen mit anderen Menschen, Kulturen und der Natur, soziales Engagement vor Ort sowie lokale Wertschöpfung – oder kurz: Wer mit Weltweitwandern reist, reist verantwortungsvoll.

Vorfreude auf den Frühling: Mallorca

Abseits des touristischen Trubels lockt die Baleareninseln Mallorca mit moderaten, mediterranen Temperaturen und den ersten Vorboten des Frühlings. Weltweitwandern zeigt die eher unbekannte, ruhige Seite der Insel. Weihnachten verbringt die kleine Gruppe im pittoresken Hafenstädtchen Sóller – beschaulich-besinnliche Stimmung inklusive.

Spanien: Mallorca im Winter & zur Mandelblüte

18. – 27.12.2022 / 28.12.2022 – 06.01.2023

10 Tage / inkl. Flug ab € 1.930,00 p.Pers. im DZ

*

Chamäleon La Gomera: Inseltrekking und Relaxen

Neben den Küstenregionen fasziniert die Kanareninsel La Gomera mit ihren grandiosen Berglandschaften. Agaven und Kakteen wechseln sich mit Blumenwiesen und Pinienwäldern ab – im Hintergrund erheben sich Felsriesen und erloschene Vulkane. In einer Gruppe durchstreift man mit Weltweitwandern die unterschiedlichen Landschaften, macht Halt in Bergdörfern und nimmt sich Zeit zum Verweilen. Tage im Valle Gran Rey versprechen abschließende Relax-Stunden am Meer.

Spanien: La Gomera – Wanderidyll im Atlantik

23.12.2022 – 06.01.2023

12 Tage / inkl. Flug ab € 2.180,00 p.Pers. im DZ

*

Wünsch‘ dir was - Sternschnuppen zum Jahreswechsel in Marokko

Was für ein Erlebnis! Als Karawane, begleitet von Halbnomaden und ihren Dromedaren, zieht die Weltweitwandern-Gruppe durch die Wüste von Marokko: Schritt für Schritt führt das Wüstentrekking durch die weite Ebene von Qued, vorbei an imposanten Dünen und Oasen. Der Abendhimmel leuchtet hell: Die beste Gelegenheit, sich bei der nächsten Sternschnuppe noch etwas für 2023 zu wünschen.

Marokko: Sternschnuppen der Wüste

23.12 – 31.12.2022 / 31.12.2022 – 08.01.2023

9 Tage / inkl. Flug ab € 1.650,00 p.Pers. im DZ bzw. 2 Pers-Zelt

*

Dem Himmel ganz nah: Erlebnisreise durch Nepal

Unvergessliche Begegnungen und eindrucksvolle Landschaften verspricht diese Nepal-Reise von Weltweitwandern seinen Gästen. Jeden Tag wartet ein neues Abenteuer. Mal ausgedehnte Wanderungen mit Blick auf das Annapurna-Massiv, mal das Leben in den Städten Kathmandu und Bhakatpur oder die Heiligen Stätten Changu Narayan und Nabobuddha auf die gemütliche Tour kennenlernen. Den Jahreswechsel feiert die Gruppe mit einer Safari durch den Royal Chitwan-Nationalpark – hier lassen sich Nashörner, Affen, Bären und Vögel beobachten.

Nepal: Kultur & Wandern in Nepal

26.12.2022 – 07.01.2023

13 Tage / exkl. Fluganreise ab € 1.690,00 p.Pers. im DZ

*

Aug’ in Aug’ mit dem Silberrücken - aktiv durch Uganda Eindrücke ganz besonderer Art – diese werden unvergesslich! Diese Multi-Aktiv-Erlebenisreise führt diese exklusive Weltweitwandern-Gruppe nach Uganda. Mit dem (E-)Bike geht’s durch den Mburo Nationalpark, mit dem Kanu über den Mutanda See oder zu Fuß auf den Gipfel des Sabinyo Vulkan. Krönender Höhepunkt: die Begegnung mit dem Silberrücken und seiner Berggorilla-Familie. Ein außergewöhnliches Exklusiv-Programm, um das neue Jahr zu begrüßen.

Uganda: Multiaktiv mit Gorilla Tracking

22.12.2022- 09.01.2023

19 Tage / inkl. Flug – exkl. Gorilla Permit - ab € 5.290,00 p.Pers. im DZ

*

Kubas subtropische Urwälder, Rebellen und Tanz in Havanna

Die in Nebelschwaden gehüllten Kalksteinhügel und die Tabakfelder im Viñales-Tal sind eine Sache, das Nachtleben in der Hauptstadt Havanna oder das Lager rund um die Rebellen Che Guevara und Castro eine andere. Nicht zu kurz kommen auf dieser Gruppenreise natürlich auch die endlosen Strände und panoramareichen Berge auf Kuba. Eine abwechslungsreiche Reise für jene, die gerne aus dem Vollen schöpfen.

Kuba: Kuba bewandern

23.12.2022 – 09.01.2023

17 Tage / inkl. Flug ab Frankfurt ab € 4.005,00 p.Pers. im DZ

*

Bilder zu den Reisen unter https://flic.kr/s/aHBqjA43x2

*

ÜBER WELTWEITWANDERN

Der Wanderreise-Veranstalter mit Sitz in Graz bietet sorgfältig konzipierte Wander-Erlebnisreisen in kleinen Gruppen auf fünf Kontinenten an, deren Bandbreite von einfachen Spaziergang-Reisen über klassische Wanderreisen bis hin zu anspruchsvollen Trekking-Reisen reicht. Die Wanderungen sind dabei nie Selbstzweck oder nur Sport, sondern dienen als Mittel einer Begegnungsreise zu anderen Landschaften, Menschen und Kulturen und zu sich selbst. Mit nachhaltig konzipierten Reisen will Weltweitwandern einen verantwortungsvollen Tourismus in den bereisten Ländern vorantreiben und arbeitet bewusst mit lokalen Partnern und Guides, um einen Großteil der Wertschöpfung im Land zu lassen. Über den Verein „ Weltweitwandern Wirkt!“ initiiert und unterstützt der Reiseveranstalter große internationale Bildungsprojekte. www.weltweitwandern.com

Wander-volle Weihnachten Mehr Informationen

Original-Content von: WELTWEITWANDERN GmbH, übermittelt durch news aktuell