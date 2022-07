Saalfelden Leogang Touristik

Coole Sounds und Naturgenuss

Saalfelden Leogang (ots)

Von 18.-21. August 2022 findet das 42. Jazzfestival Saalfelden statt.

Ein Festivalwochenende mit ca. 60 Konzerten in der Stadt, in Wald und Flur und musikalischen Wanderungen inmitten der schönen Salzburger Bergwelt.

Die Hauptbühne im Congress Saalfelden und die Short Cuts – die Herzstücke des Festivals – sind dieses Jahr besonders internationalen Formationen gewidmet. Im vergangenen Jahr wurde erstmals die Otto-Gruberhalle, eine leerstehende Industriehalle aus den 1950er Jahren, bespielt. Die Otto-Gruberhalle ist auch bei der diesjährigen Ausgabe nicht mehr wegzudenken und garantiert Musikgenuss in besonderer Atmosphäre. Die Buchbinderei Fuchs und die Bühne im Kollingwald werden wieder zum Ort spontaner musikalischer Begegnungen, der überdachte Stadtpark sowie die Abendkonzerte im Nexus werden zum Treffpunkt bei freiem Eintritt. Eine neue Bühne ist das Brücklwirtshaus in Saalfelden, ein altehrwürdiges Gebäude, das erstmals um 1400 urkundlich erwähnt wurde. Die We Hike Jazz-Musikwanderungen bieten die Möglichkeit, die umliegende Berglandschaft von Saalfelden Leogang gemeinsam mit den Künstler:innen zu erkunden. Während der Wanderungen werden mehrere Stopps eingelegt, um die Musik vor einer grandiosen Berg- und Naturkulisse zu genießen. Ein weiteres Highlight sind die kostenlosen Almkonzerte mit fabelhaften Ausblicken.

Die heurige Jazzfestival-Ausgabe steht ganz im Zeichen der Großformationen: mit vier Projekten auf der Mainstage (L.U.M.E. – Lisbon Underground Music Ensemble, Christoph Cech Jazz Orchestra Project, Trondheim Jazzorchestra & Jason Moran, Gard Nilssen’s Supersonic Orchestra) und mehreren Auftragsprojekten, sogenannten „Cartes Blanches“, unter anderem für Mette Rasmussen (NOR) und Fabian Rucker (AUT) auf der Mainstage sowie für Cansu Tanrikulu (TUR) und Max Andrzejewski (GER) bei den Shortcuts.

Mario Steidl, der künstlerische Leiter des Festivals, hat mit der österreichischen Musikerin Katharina Ernst und dem norwegischen Künstler Gard Nilssen, zwei Artists in Residence nominiert, die je vier Projekte präsentieren werden. Irritation und Komposition, das über- und angreifende Zusammenstellen, scheinen für die studierte Schlagzeugerin und Malerin Katharina Ernst oberstes Anliegen. Und das wird bei ihren Projekten zu hören sein. Drummer, Komponist, Klangabenteurer – der 39-jährige Norweger ist einer der aufregendsten und konsequentesten Musiker der aktuellen europäischen Szene und als „Artist in Residence“ beim Jazzfestival Saalfelden 2022 mit seinem Supersonic Orchestra, mit Acoustic Unity, Bushman’s Revenge und als Gast von Cuong Vu beim „Mountain Tracks“-Konzert im Kollingwald zu sehen.

Weiters zu Gast sein werden Isaiah Collier & The Chosen Few, Alba Careta Group, Pussy Riot, Emile Parisien, Ted Poor & Cuong Vu, Jason Moran solo, Signe Emmeluth’s Amoeba, Bushman’s Revenge, u.v.m.

Jetzt Tickets sichern!

Die We Hike Jazz-Musikwanderungen sowie der 3-Tages-Shortcuts-Pass sind bereits ausverkauft. Resttickets für die kostenpflichtigen Konzerte auf der Mainstage & Otto-Gruberhalle sowie den Shortcuts (Einzeltage) können online bestellt werden unter: https://tickets.jazzsaalfelden.com/

Der Vorverkaufspreis gilt noch bis 8. August 2022 – schnell sein lohnt sich!

Up-to-date mit der Festival App

In der "JAZZ SAALFELDEN" App findet man alle Konzerte und Infos rund um das musikalische Wochenende in Saalfelden Leogang. Dank den Push-Notifications bleibt man immer am neuesten Stand und erfährt als erstes, sollte es zu Programmänderungen o.ä. kommen: https://www.jazzsaalfelden.com/de/Festival/app

Jazzfestival Saalfelden

Datum: 19.08.2022

Ort: Saalfelden

5760 Saalfelden, Österreich

Url: http://www.jazzsaalfelden.com

Infos und Tickets! jazzsaalfelden.com

Original-Content von: Saalfelden Leogang Touristik, übermittelt durch news aktuell