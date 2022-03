Saalfelden Leogang Touristik

Saalfelden Leogang: Winter und Frühling Hand in Hand

Saalfelden Leogang (ots)

"April! April! So wie ich will!" heißt es vom 1. bis 23. April 2022 in Saalfelden Leogang.

Drei Wochen lang können Einheimische und Gäste bei einem vollen Programmkalender die schönsten Seiten der Region erleben - auf und abseits des Schnees.

Winterspaß am Berg, Frühlingsgenuss im Tal: Im April wartet in Saalfelden Leogang das Beste, was die wärmere Jahreszeit zu bieten hat. Neben dem Genuss des Sonnenskilaufs, der im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn noch bis 18. April bei ausgezeichneten Pistenverhältnissen möglich ist, kann die Region Saalfelden Leogang die gesamte Woche über bei geführten Wanderungen, diversen Workshops und Kursen sportlich, kulinarisch und naturbezogen erkundet werden.

Auf dem Programm steht etwa eine mystische Fackelwanderung durch das romantische Ullachtal, die auch einen Einblick in die Welt der heimatlichen Sagen gibt. Wer sich dem Wirken der heimischen Heilkräuter widmen möchte, der kann beim Detox-Kräuterworkshop oder einer Kräuterwanderung lernen, mit welchen natürlichen Mitteln einem fitten Start in den Sommer nichts mehr im Wege steht. Daneben warten vom 1. bis 23. April eine Panorama-Schneeschuhwanderung, Nordic Walking, oder diverse Almwanderungen. Aber auch, wenn im Tal bereits der Frühling seine Zelte aufschlägt, der Winter ist noch nicht geschlagen.

Noch bis nach Ostern können Skibegeisterte die Pisten des Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn in Beschlag nehmen. Auf all jene, die danach die Skier immer noch nicht in den Keller stellen wollen, wartet der Skibetrieb am Kitzsteinhorn.

Startschuss in die Bikesaison

Im Rahmen des Aprilangebots in Saalfelden Leogang fällt auch der Startschuss für die Bike-Saison. So kann man auf dem Schwarzleo- und Knappentrail seine Skills verbessern und sich auf einen Bike-Sommer der Extraklasse einstimmen. Des Weiteren gibt es auch wieder die Möglichkeit im Rahmen der E-Bike-Genusstour auf zwei Rädern die hiesigen Hofläden und heimischen Direktvermarkter zu besuchen und dabei einen Einblick in die kulinarischen Gustostückerl der Region zu erhalten. Und auch für Kletterer, Bogenschützen und Golfer hat der April bereits viel zu bieten.

Alles in allem spielt der April in Saalfelden Leogang alle Stücke: "April! April! So wie ich will!"

April! April! So wie ich will! Zum Programm

Original-Content von: Saalfelden Leogang Touristik, übermittelt durch news aktuell