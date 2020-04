Coding For Tomorrow Partner der BMBF-Initiative "Wir bleiben schlau! Die Allianz für MINT-Bildung zu Hause"

Vodafone Stiftung Deutschland gGmbH

- Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und der MINT-Arbeitsgruppe der Kultusministerkonferenz startet heute mit über 50 Partnern aus Bund, Ländern, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft - Coding For Tomorrow beteiligt sich mit einer Downloadplattform, die Projekt-Anleitungen und Video-Tutorials zu den Themen Creative Tech, Game Lab und digitales Basteln beinhaltet

Heute startet die Initiative "Wir bleiben schlau! Die Allianz für MINT-Bildung zu Hause" des Bundesministeriums für Bildung und Forschung der MINT-Arbeitsgruppe der Kultusministerkonferenz. Die Bildungsplattform bündelt Online-MINT-Angebote für Schülerinnen und Schüler und will sie so leichter zugänglich und bekannter machen. In der Allianz für MINT-Bildung haben sich Stiftungen, Unternehmen, Verbände, Forschungseinrichtungen und Initiativen zusammengeschlossen. Partner ist auch Coding For Tomorrow, eine Initiative der Vodafone Stiftung Deutschland, die innovative Bildungsangebote für Schülerinnen und Schüler der 1. bis 8. Klasse konzipiert - mit dem Ziel, ihnen und ihren Lehrkräften den eigenständigen, kreativen und kritischen Umgang mit digitalen Technologien zu ermöglichen. Die Staatsministerin für Digitales, Dorothee Bär, ist Schirmherrin der Initiative.

Das Online-Angebot von Coding For Tomorrow: Digitale Bildungsformate in Zeiten von Covid-19

Coding For Tomorrow unterstützt Schülerinnen, Schüler und Eltern in Zeiten von Covid-19 umfassend mit digitalen Bildungsformaten. Sie reichen vom digitalen Basteln über ein Game Lab bis hin zur Tutorial-Serie "Girls in Creative Tech" mit starken Frauen aus der kreativen Tech-Szene. Dort werden beispielsweise in kurzen Video-Tutorials Mitmach-Projekte von Frauen präsentiert, die künstlerisch-kreatives Schaffen mit Technologie verbinden. Im Game Lab können Kinder und Jugendliche selbst zu digitale Gestaltern werden und mit Calliope, Makey Makey oder CoSpaces erste (visuelle) Programmier-Kenntnisse erwerben. Der Bereich digitales Basteln stellt Projekt-Anleitungen bereit, die Kompetenzen im Bereich Coding und Electronic vermitteln. Zudem werden auch Lehrkräfte gezielt durch eine Vielzahl an Unterrichtsmaterialien bei der Entwicklung digitaler Unterrichtskonzepte unterstützt.

Mission Statement der Initiative "Wir bleiben schlau!":

Zu Hause wird es langweilig? Nicht mit MINT, mit Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technik! Denn dafür gibt es unglaublich viele tolle Angebote im Netz. Die Allianz für MINT-Bildung zu Hause aus Bund, Ländern, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zeigt, was digital alles möglich ist und wie viel Spaß es macht, zu tüfteln, zu experimentieren, zu lernen oder zu codieren, auch wenn die Schulen geschlossen sind. Ob Schlaumeierin oder Anfänger, ob Computernerd oder Bastlerin: Für alle ist etwas dabei, ob für einmal in der Woche oder für jeden Tag. Damit Kinder, Jugendliche, Eltern und alle, die dabei sein wollen, auch in herausfordernden Zeiten sagen können: Wir bleiben schlau!

