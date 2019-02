Vodafone Stiftung Deutschland gGmbH

"Klickwinkel Videowettbewerb" der Vodafone Stiftung Deutschland dokumentiert gesellschaftliche Problemfelder

Berlin/Düsseldorf (ots)

Mehr als 200 SchülerInnen haben teilgenommen/ 31 Schüler-Teams in der Vorauswahl / Spektrum der Videos reicht von Wohnungsnot und Plastikmüll über Bienensterben und Handy-Nutzung im Unterricht bis hin zu Gewalt in der Schule oder beim Fußball

Beim erstmals durchgeführten Klickwinkel Videowettbewerb der Vodafone Stiftung Deutschland haben über 200 Schülerinnen und Schüler teilgenommen. Nach einer ersten Begutachtung haben es 31 Teams in die Vorauswahl geschafft. Die Videos stammen von Schüler-Teams aus neun Bundesländern - Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein. Auf der Preisverleihung am 25. März im Kino International in Berlin werden dann die fünf überzeugendsten Teams ausgezeichnet und der Öffentlichkeit vorgestellt.

Jury-Mitglied Mirko Drotschmann alias MrWissen2Go: "Besonders begeistert hat mich die große thematische Vielfalt der Einreichungen. Man merkt, wie viele Gedanken die Schülerinnen und Schüler in die Videos gesteckt haben und dass ihnen 'ihre' Themen tatsächlich ein Anliegen sind. Ein tolles Engagement!"

Die von der Vodafone Stiftung Deutschland initiierte Klickwinkel Initiative wendet sich mit dem Videowettbewerb gegen Desinformation und Hasskommentare und setzt sich für die Förderung einer offenen und vielfältigen Meinungsbildung im Internet ein. Die Schirmherrschaft hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier übernommen.

Inger Paus, Vorsitzende der Geschäftsführung der Vodafone Stiftung Deutschland möchte mit Klickwinkel "Jugendliche unterstützen, Desinformation zu erkennen, und sie gleichzeitig ermutigen, sich aktiv mit eigenen Beiträgen an der demokratischen Meinungsbildung zu beteiligen".

Der Klickwinkel Videowettbewerb richtet sich an Schülerinnen und Schüler der 8. bis 11. Klasse. Die Teilnehmenden sollen ihre Alltagswelt verlassen und Themen entdecken, die Menschen in ihrer Umgebung bewegen. In einem selbstproduzierten Video sollen unterschiedliche Perspektiven aufgezeigt, Fakten und Hintergründe recherchiert und konstruktiv nach Lösungsansätzen für die dargestellten Probleme gesucht werden.

Die Jury

Der Jury gehören sechs prominente Medienmacher an, die sich aktiv für eine offene Gesellschaft und eine starke Demokratie einsetzen: Dunja Hayali (ZDF), Mirko Drotschmann (MrWissen2Go), Eva Schulz (Deutschland3000), Sophie Passmann (SPIEGEL Daily, Neo Magazin Royale), Daniel Budiman (Rocket Beans Entertainment) und Moritz Müller-Wirth (DIE ZEIT).

Die Partner

Initiiert wurde der Wettbewerb unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten von der Vodafone Stiftung Deutschland. Kooperationspartner sind die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW Hamburg), Teach First Deutschland und ZEIT für die Schule.

Alle Informationen zum Wettbewerb auf www.klickwinkel.de

