News von der Trail- und Shaper-Front in Saalbach

Ausgiebig, lange und schneereich war der vergangene Winter. Doch nun ist es auch in den alpenländlichen Regionen an der Zeit die Bikes aus dem Keller zu holen, denn Saalbach Hinterglemm und die Trailshaper-Crew geben Vollgas, um euch schon bald unendliche Trailfreuden zu bescheren.

Um noch mehr lässige Bergerlebnisse zu schaffen investiert Saalbach Hinterglemm stetig in sein Angebot und die Infrastruktur. Der intensive Winter hat es den Shapern dieses Jahr nicht einfach gemacht. Dennoch erwarten euch im Laufe des Sommers 2019 einige Neuerungen:

- Panorama Trail Der bestehende Panorama Trail am Kohlmais wird um 3 km verlängert, somit ist der Lückenschluss ab der Panorama Alm bis zum Monti-Trail (ehemalige Milka Line) vollendet. Keine Verbindungswege mehr - pure Trailfreuden vom Gipfel bis ins Tal! - Verlängerung Buchegg-Trail Auch der Buchegg-Trail wird um 2 km erweitert. Der neue Streckenabschnitt führt euch vom Buchegg-Resort über die Gerstreit-Alm direkt zurück zur Talstation der Westgipfelbahn. Hier wären wir auch schon beim nächsten Highlight: - Westgipfelbahn im Sommer 2019 in Betrieb Es wird fleißig gebaut und erneuert. In dieser Sommersaison befindet sich die Zwölferkogelbahn in Bau. In Saalbach lässt man euch aber natürlich nicht alternativlos. Statt der Zwölferkogelbahn werfen die Bergbahnen nämlich die Westgipfelbahn an. Saalbach Kenner wissen bereits was das bedeutet: Kein Schieben mehr zum Hacklbergtrail! Mit der Westgipfelbahn kommt ihr nämlich direkt an den Start des legendären Trails. - Mega-Wallride und mehr Berms auf der Blue-Line Auf der Blue Line am Reiterkogel entsteht ein neuer Mega-Wallride. Anfänger müssen sich aber nicht um ihre Strecke fürchten, denn das Holzkonstrukt wurde so konzipiert, dass man als Beginner die untere Linie locker Rollen kann. Profis können sich nach und nach an die Höhe der Wall herantasten. Außerdem bekommt die Strecke ein Make-Over: Mit neuen Anliegern und Kurven ist auf diesem Trail noch mehr Abwechslung geboten. - Keine Wartezeiten mehr an der Kohlmaisbahn Im Dezember wurde die neue Kohlmaisbahn eröffnet. Die hochmoderne Gondelbahn bringt euch ganz ohne Wartezeiten vom Zentrum auf den Gipfel des Saalbacher Hausbergs zur Panorama Line, zum Monti Trail, und zum Wurzeltrail.

Schon gewusst?

E-Biker können auf einigen Hütten in den Bergen nicht nur ihre körpereigenen Akkus, sondern auch die ihrer Bikes aufladen. 400 km stehen (E-)Bikern in Saalbach Hinterglemm zur Verfügung.

Noch nicht genug Action? Vielleicht findest du beim GlemmRide Bike Festival was du suchst.

Weitere Infos und Betriebszeiten unter saalbach.com

