Neues Vorstandsduo bei der BAHN-BKK

Frankfurt am Main (ots)

Christine Enenkel wird zum 1. Januar 2026 Vorstandsvorsitzende - Dominik Dany rückt in den Vorstand auf

Bei der BAHN-BKK endet eine Ära - nach 27 Jahren im Unternehmen übergibt der bisherige Vorstandsvorsitzende Hans-Jörg Gittler zum Jahresende das Amt an seine Nachfolgerin Christine Enenkel. Die studierte Gesundheitsökonomin ist seit 2024 Mitglied des Vorstandes der BAHN-BKK. Mit über 25 Jahren Führungserfahrung im Gesundheitssystem ist sie ausgewiesene Expertin für eine innovative und kundenzentrierte Gesundheitsversorgung.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Christine Enenkel als Nachfolgerin für den Vorstandsvorsitz gewinnen konnten. Sie verfügt über eine ausgezeichnete Expertise auf dem Gebiet der gesetzlichen Krankenversicherung und hat in den vergangenen knapp zwei Jahren bereits viele neue wichtige Impulse eingebracht. Als Vorstandsvorsitzende wird sie die BAHN-BKK auch in herausfordernden Zeiten sicher führen. Wir danken Hans-Jörg Gittler für seine ausgezeichnete Arbeit in den vergangenen 27 Jahren. Er hat die BAHN-BKK zu dem gemacht, was sie heute ist, und viel für unsere Kasse erreicht", so Claudia Huppertz und Dr. Anika Brea Salvago, alternierende Vorsitzende des Verwaltungsrates der BAHN-BKK.

BAHN-BKK stellt die Weichen für die Zukunft

Unterstützung im Vorstand bekommt Christine Enenkel ab dem 1. Januar 2026 von Dominik Dany, der bisher den Bereich Versicherung/Finanzen leitete. Der diplomierte Statistiker startete im Jahr 2009 als Finanzanalyst bei der BAHN-BKK und hatte seitdem verschiedene Fach- & Führungspositionen inne. Dadurch konnte er neben umfangreichen Kenntnissen über die BAHN-BKK auch eine umfassende Expertise auf dem Gebiet der gesetzlichen Krankenversicherung erwerben. In seinem Vorstandsbereich werden zukünftig die Geschäftsbereiche Personal/Organisation/IT sowie Versicherung/Finanzen liegen, während Christine Enenkel weiterhin für die Geschäftsbereiche Gesundheit und Pflege sowie Kunde und Markt zuständig ist.

"Ich freue mich sehr darauf, an die erfolgreiche Arbeit von Hans-Jörg Gittler anzuknüpfen und gemeinsam mit Dominik Dany die strategische Weiterentwicklung der BAHN-BKK voranzutreiben", so Christine Enenkel. Die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung steht aktuell vor großen Herausforderungen. "Unser Anspruch ist es, unseren Versicherten jederzeit die bestmögliche Versorgung zu bieten - verlässlich, individuell und zukunftsorientiert. Wir setzen dabei auf persönliche Beratung, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, auf attraktive und bedarfsgerechte Leistungen sowie auf digitale Lösungen, die den Zugang zu Gesundheitsangeboten einfacher machen."

Die BAHN-BKK gehört zu den ältesten gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland. Mit ihren mehr als 670.000 Kunden ist sie die Ansprechpartnerin für Menschen aus dem Verkehrsmarkt.

www.bahn-bkk.de

