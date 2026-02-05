Danone DACH

Rückruf bestimmter Chargen von Aptamil und Milumil

Bild-Infos

Download

Frankfurt (ots)

In Abstimmung mit den deutschen Behörden ruft Danone bestimmte Produktionschargen von Aptamil und Milumil in Deutschland zurück - vor dem Hintergrund der aktualisierten Empfehlungen zum Cereulid-Schwellenwert. Von dem durchgeführten Rückruf sind die im Anhang genannten Produkte mit den jeweils aufgeführten Mindesthaltbarkeitsdaten betroffen. Aufgrund eines möglichen grenzüberschreitenden Handels von Österreich nach Deutschland rufen wir auch in Österreich verkaufte Produktionschargen zurück.

Die Gesundheit und Sicherheit von Säuglingen sowie die Einhaltung der lokalen regulatorischen Vorgaben haben für Danone zu jeder Zeit die höchste Priorität. Aus diesem Grund begrüßt Danone die Klarheit, der am Montag veröffentlichten, neuen wissenschaftlichen Leitlinie der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA). Angesichts der sich weiterentwickelnden behördlichen Leitlinien - einschließlich der jüngsten wissenschaftlichen Empfehlung der EFSA zu vorsorglichen Schwellenwerten für Cereulid in Säuglingsnahrungen - ruft Danone die betroffenen Chargen zurück.

Über einem bestimmten Gehalt kann Cereulid Symptome wie Erbrechen und Durchfall verursachen. Die Symptome treten in der Regel zwischen 30 Minuten und sechs Stunden nach dem Verzehr auf. Sollten Eltern sich Sorgen um die Gesundheit ihres Kindes machen, empfehlen wir ihnen, sich an ihre Kinderärztin oder ihren Kinderarzt zu wenden.

Produkte der betroffenen Produktionschargen sollen nicht weiter gefüttert und dort zurückgegeben werden, wo diese gekauft wurden. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.

Auf den jeweiligen Markenwebsites aptaclub.de und milupa.de haben Eltern die Möglichkeit zu überprüfen, ob ihr Mindesthaltbarkeitsdatum betroffen ist. Darüber hinaus können sie sich jederzeit an den Verbraucherservice wenden:

Aptamil: Telefon: 0800 278 26 45 | www.aptaclub.de

Milumil: Telefon: 0800 737 50 00 | www.milupa.de

Wir möchten Eltern versichern, dass alle Produkte, die nicht in den Rückruf eingeschlossen sind, sicher sind.

Original-Content von: Danone DACH, übermittelt durch news aktuell