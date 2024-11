AUTO BILD

"Vielfalt gewinnt": DAS GOLDENE LENKRAD 2024 von BILD am SONNTAG und AUTO BILD setzt ein Zeichen für Mobilität und Innovation

Preise in vierzehn Kategorien vergeben

Berlin

Die Sieger des Goldenen Lenkrads 2024 von BILD am SONNTAG und AUTO BILD stehen fest und setzen ein starkes Zeichen für die Vielfalt und Innovationskraft der Autoindustrie, gerade in diesen herausfordernden Zeiten. In Anwesenheit von Spitzenvertretern der Automobilbranche wurde am Donnerstagabend, 7. November 2024, zum 48. Mal der wichtigste europäische Automobilpreis in insgesamt vierzehn Kategorien vergeben. Moderiert wurde die Preisverleihung im Berliner Axel-Springer-Hochhaus von Barbara Schöneberger.

Unter den Gästen der Verleihung waren unter anderem Volkswagen-Konzernchef und Porsche-CEO Oliver Blume, Mercedes-Chef Ola Källenius, BMW-Chef Oliver Zipse, Thomas Schäfer (Marken-Vorstand Volkswagen Pkw), Opel-Chef Florian Huettl, Klaus Zellmer (Vorstandsvorsitzender Skoda Autos a.s.) sowie Volker Dannath (Deutschland-Chef Subaru), Bernhard Kaplan (Geschäftsführer Mazda Motors Deutschland GmbH) und Florian Kraft (CEO Renault Deutschland AG).

Vom erschwinglichen Citroën e-C3 bis zum exklusiven Aston Martin Vantage, vom kultigen Elektro-Mini bis zum kraftvollen Diesel-BMW 5er Touring - die Gewinner zeigen, dass Fahrspaß und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis kein Widerspruch sind. Der Golf bleibt der Golf bleibt der Golf. Tesla hat mit dem Cybertruck das wohl coolste Auto. Und große Innovationen kommen weiterhin aus Deutschland: Mercedes Drive Pilot ebnet mit autonomem Fahren den Weg in die Zukunft.

Robin Hornig, Chefredakteur AUTO BILD: "Vielfalt gewinnt. DAS GOLDENE LENKRAD zeigt, welche großartige Technik und Innovation im Auto liegen. Trotz Krisen und Herausforderungen, das breite Spektrum der Gewinnerautos belegt das unbändige Potential moderner Antriebe und wieviel die Autoindustrie trotz aller Widrigkeiten leisten kann. DAS GOLDENE LENKRAD ist eine jährliche Erinnerung an die unglaubliche Kraft, die in diesen Autos steckt und an den Fortschritt, den die Branche erreicht."

Robert Schneider, BILD-Chefredakteur: "DAS GOLDENE LENKRAD setzt ein klares Signal: Für jedes Mobilitätsbedürfnis und jedes Budget bietet die Branche Lösungen - und geht dabei selbstbewusst neue Wege. Trotzdem zeigt der Realitätscheck bleibende Herausforderungen durch steigende Produktionskosten und regulierte Absatzmärkte. Politik und Wirtschaft sind gefordert, technologieoffen die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Hersteller zu sichern."

Die Gewinner DAS GOLDENE LENKRAD

Kleinwagen: Mini Cooper

Kompaktklasse: VW Golf 8

Mittelklasse: Skoda Octavia RS Combi

Obere Mittelklasse: BMW 5er Touring

Ober- /Luxusklasse: Porsche Taycan Turbo GT

Sportwagen: Porsche 911 Carrera GTS

Familienauto: Peugeot E-5008 3217

Schönstes Auto des Jahres: Aston Martin Vantage

Bester Gebrauchtwagen: BMW 3er (G20)

Bestes Auto unter 50.000 Euro: Opel Grandland

Bestes Auto unter 40.000 Euro: Kia EV3

Bestes Auto unter 25.000 Euro: Citroen e-C3/C3

Coolstes Auto: Tesla Cybertruck

Innovationspreis: Mercedes Drive Pilot 95

Aus den jeweils wichtigsten automobilen Neuerscheinungen wählten die Leserinnen und den Lesern von BILD am SONNTAG und AUTO BILD ihre jeweiligen TOP 3-Favoriten. Eine 18-köpfige Experten-Jury (darunter Rennfahr-Legende Hans-Joachim Stuck, Model und Hobby-Rennfahrerin Betty Taube, GRIP-Moderator Matthias Malmedie, TV-Moderatorin Lina van de Mars, Schauspielerin Rhea Harder, der Rallye-Fahrer Sébastien Ogier sowie Rallye-Fahrerin Isolde Holderied) ermittelte die Gewinner auf dem Lausitzring in Brandenburg. Dazu gab es weitere Redaktionspreise wie für "Innovation" und "Coolstes Auto". Die Leserinnen und Leser bestimmten über die Sieger in den Kategorien "Schönstes Auto" und "Bester Gebrauchtwagen".

