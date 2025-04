McDonald's Deutschland

Einmaliges Restaurant im Minecraft Look: McDonald's Deutschland macht den Minecraft Film erlebbar

München (ots)

McDonald's Deutschland eröffnet in München eine temporäre McDonald's Restaurant-Erlebniswelt im Minecraft Design. Auf Fans warten dort im Rahmen der globalen Minecraft Kooperation besondere Erlebnisse, wie kostenlose Pommes für Cosplayer und Foto-Möglichkeiten mit einem lebensgroßen Creeper.

Ein echtes Highlight für Burger- und Minecraft-Fans: McDonald's Deutschland eröffnet heute im Herzen Münchens ein temporäres Restaurant-Erlebnis im Stil des Minecraft Films. Als Teil der globalen McDonald's Kooperation zum Minecraft Film in über 100 Ländern können Gäste jetzt eine ganz besondere Community Aktivierung erleben.

"Der Minecraft Film lockt weltweit Millionen von Fans in die Kinos und ist schon jetzt einer der erfolgreichsten Film-Starts des Jahres. Wir freuen uns, dass wir durch die weltweite Kooperation mit Warner den vielen Minecraft Fans auch hierzulande ein ganz besonderes Erlebnis in einem unserer Restaurants bereiten können", so Markus Weiß, Unternehmenssprecher von McDonald's Deutschland anlässlich der Eröffnung.

Das Minecraft Restaurant lässt Fans in die aus Spiel und Film bekannte Welt eintauchen und macht die digitalen Abenteuer in der physischen Welt erlebbar. Dafür übersetzen McDonald's Deutschland und Jung von Matt SPORTS viele Elemente aus Spiel und Film in greifbare Erlebnisse. Der ikonische Minecraft-Look wird dabei durch Elemente wie das Nether Portal, Kirschblütenbäume und andere Biome dargestellt. Für zusätzliche Atmosphäre im Restaurant sorgen lebensgroße Figuren von ikonischen Charakteren wie dem Villager oder dem Creeper. Ausgewählte Restaurant-Mitarbeiter tragen Outfits in Anlehnung an den Enderman, ein weiterer mysteriöser Charakter des Minecraft Universums. Minecraft Musik und Sounds, die im Restaurant spielen, komplettieren die Erfahrung.

Carl Kuhn, Head of Esports bei Jung von Matt SPORTS, ergänzt: "Minecraft ist ein Stück gelebter Popkultur und wir sind stolz, dass wir es mit dem Minecraft Restaurant nun auch in der analogen Welt begehbar machen können. Wir wollen der Community ein einzigartiges Erlebnis bieten und ihre Leidenschaft feiern. Dafür haben wir uns tief in die Spielwelt eingegraben und Einiges an Eastereggs für die Aktivierung aufgegriffen. Wir sind gespannt, was die Fans im Minecraft so alles entdecken werden!".

Für einen Zeitraum von voraussichtlich zwei Wochen erwarten Besucher:innen im McDonald's Restaurant im Tal 6, 80331 München, eine Reihe liebevoller Details und Aktivierungen, darunter:

Creeper Foto-Ecke: Der beliebte wie gefürchtete Creeper ist fester Bestandteil von Minecraft Spiel und Film. Während man dem Charakter als Spieler eher aus dem Weg geht, können sich Groß und Klein dem Creeper vor der Filiale ganz ohne Risiko nähern.

Kostenlose Pommes für Cosplayer: Unter dem Begriff "Cosplay" verwandeln sich immer mehr Fans von Anime-Magazinen, Mangas und Computerspielen in ihre fiktiven Lieblingscharaktere. Das lohnt sich nun doppelt: Alle Cosplayer, die im Aktionszeitraum als Minecraft Charakter verkleidet das Restaurant in München besuchen, erhalten solange der Vorrat reicht eine mittlere Portion Pommes gratis zu ihrer Bestellung.

Auch das beliebte Minecraft Film-Menü, das seit dem 3. April über die McDonald's App erhältlich ist, solange der Vorrat reicht, und die leckeren Minecraft McFlurry und Milchshake sind im Restaurant zu erwerben. Ab dem 17.04. gibt es mit speziellen App Coupons zudem exklusive Minecraft In-Game Accessoires, die im Minecraft Spiel über 20 verschiedene Accessoires oder Features freischalten.

Die Konzeption und Umsetzung des Restaurant-Erlebnisses erfolgt in Zusammenarbeit mit der Marketingagentur Jung von Matt SPORTS und dem kreativen Messebauer Deko-Tec.

Original-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuell