Faktenkontor

Berliner Agentur Kompaktmedien stößt zur Faktenkontor-Gruppe

Kommunikationsberater bündeln Kompetenzen für Kunden der öffentlichen Hand

Berlin / Hamburg (ots)

Zum ersten Juli wird die Berliner Agentur Kompaktmedien Teil des Netzwerks der Kommunikationsberatung Faktenkontor. Die Hamburger Agenturgruppe beteiligt sich dazu an der auf Gesellschafts- und politische Kommunikation sowie Social Marketing spezialisierten Agentur. Ziel ist es, neue Aufträge im Public Sector zu erobern und bestehende weiter auszubauen.

"Kompaktmedien und Faktenkontor eint der strategische Ansatz und die Content-Orientierung. In den Bereichen Online-Kommunikation, Research und KI gestützter Analyse gewinnt Kompaktmedien in der Faktenkontor-Gruppe zudem starke Partner", so Agentur-Gründer Norbert Schmedt, der Kompaktmedien auch weiterhin als Geschäftsführer und Gesellschafter leiten wird.

Kompaktmedien bringt reichhaltige Erfahrung mit Kunden der öffentlichen Hand in die neue Verbindung ein. Die Agentur hat in jüngerer Zeit unter anderem mit der schrulligen Handhygiene-Kampagne "#waschenwiewalter" für das Bundesgesundheitsministerium Aufmerksamkeit geweckt. Anfang dieses Jahres konzipierte und kreierte Kompaktmedien ein Projekt zum "Nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte" des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, davor informierte die Agentur unter dem Motto "Mach deiner Zukunft einen Antrag" im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung Studenten über ausgeweitete BAföG-Leistungen.

"Neben dem Kompetenzzugewinn im Public Sector wollen wir für unsere Kunden vor allem in den Bereichen Gesundheitswirtschaft und Nachhaltigkeitskommunikation durch die Aufnahme von Kompaktmedien in die Faktenkontor-Gruppe neue Synergien schaffen", erklärt Dr. Roland Heintze, Geschäftsführender Gesellschafter des Faktenkontors.

Faktenkontor ist der Berater für Unternehmens- und Vertriebskommunikation. Branchenerfahrene Experten unterstützen Unternehmen aus Finanzdienstleistung, Gesundheitswirtschaft sowie der Beratungs- und Technologie-Branche darin, ihre Zielgruppen über klassische und digitale Medien sowie im persönlichen Kontakt zu erreichen. Neben Medienberatung und Reputationsmanagement gehören Konzeption und Umsetzung von Kampagnen sowie Social-Media-Strategien zum Leistungsspektrum. Das Faktenkontor ist zertifiziertes Mitglied der Gesellschaft der führenden PR- und Kommunikationsagenturen (GPRA) und zertifiziertes Mitglied des Hamburger Consulting Club e.V. (HCC).

Besuchen Sie unsere Website:www.faktenkontor.de

Kompaktmedien ist die Agentur für politische Kommunikation, Gesellschaftskommunikation und Social Marketing in Berlin. Rund um die großen Themen unserer Zeit wie Arbeit 4.0, Bildungschancen, Digitalisierung und Klimawandel schafft Kompaktmedien Bühnen für Geschichten, Botschaften, Ideen und Werte mit dem Ziel, Menschen für neues Denken und zukunftsfähige Lebensweisen zu begeistern - immer inhaltlich getrieben und leidenschaftlich kommunikativ.

Besuchen Sie unsere Website: www.kompaktmedien.de

Pressekontakt:

Dr. Roland Heintze

Faktenkontor GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 37

D-20459 Hamburg

Tel.: 0 40/253 185-1 10

Fax: 0 40/253 185-3 10

E-Mail: Roland.Heintze@faktenkontor.de

www.faktenkontor.de

Original-Content von: Faktenkontor, übermittelt durch news aktuell