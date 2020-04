Diese Bloggerinnen setzen Maßstäbe

Faktenkontor

- Blogger-Relevanzindex liefert Ranking der 50 wichtigsten Blogs von Frauen

Julia Richter ist die wichtigste Bloggerin in Deutschland. Wie schon im Vorjahr landet sie mit ihrem Food-Blog "German Abendbrot" auf dem Spitzenplatz des Blogger-Relevanzindex der Hamburger Kommunikationsberatung Faktenkontor. Von 2.000 analysierten Blogs verfügt Richter über den besten Gesamtwert in Sachen Sichtbarkeit, Anzahl der Links, Social-Media-Performance, Aktivität und Community-Interaktionen. Damit bleibt "German Abendbrot" trotz der bei kulinarischen Themen besonders zahlreichen Konkurrenz das Maß aller Dinge.

"Blogs beeinflussen die Entscheidungen der Verbraucher immer mehr", sagt Dr. Roland Heintze, Geschäftsführender Gesellschafter des Faktenkontor. "Deshalb ist es wichtig, dass Unternehmen die für sie relevanten Blogs kennen. Mit dem Blogger-Relevanzindex bieten wir ein Instrument an, das individuelle Auswertungen für bestimmte Themen und Branchen ermöglicht."

Neben dem Kochen ist auch Mode ein populäres Thema unter Bloggerinnen. Führend ist derzeit Susanne Ackstaller, die sich mit ihrem Blog "Texterella" vor allem an Frauen ab 40 wendet und im Ranking den fünften Platz erreicht.

Ein beliebtes Thema ist außerdem das Reisen. In dieser Kategorie konnte sich Tanja Neumann mit ihrem Blog "Vielweib on Tour" gegen die Konkurrenz durchsetzen. Sie erreicht mit ihren Geschichten über Ausflugstipps, Cabriotouren und mehr den siebten Platz.

Andere Bloggerinnen besetzen hingegen ein weniger umkämpftes Themenfeld. Claudia Tödtmann wirft in ihrem Blog zum Beispiel einen Blick hinter die Kulissen von Unternehmen. In "Tödtmanns Management-Blog" erzählt die WiWo-Redakteurin Geschichten aus dem Büroalltag und landet auf dem zweiten Platz des Index. Noch weniger Konkurrentinnen hat Stefanie Fiebrig. Als Einzige unter den Top 50 beschäftigt sie sich in ihrem Blog mit Fußball. Hauptsächlich geht es bei "Textilvergehen" um Union Berlin. Die treuen Fans des Hauptstadtklubs lesen die Texte so fleißig, dass Fiebrig sich über Platz drei im Ranking freuen darf.

Das komplette Ranking: Die 50 wichtigsten Bloggerinnen

1. Julia Richter - German Abendbrot

http://germanabendbrot.wordpress.com

2. Claudia Tödtmann - Tödtmanns Management-Blog

http://blog.wiwo.de/management/

3. Stefanie Fiebrig - Textilvergehen

http://www.textilvergehen.de

4. Dr. Dunja Voos - Medizin-im-Text

http://www.medizin-im-text.de/blog/

5. Susanne Ackstaller - Texterella

http://www.texterella.de

6. Milena Heißerer - Amazed

http://www.amazedmag.de/

7. Tanja Neumann - Vielweib on Tour

http://www.vielweib.de/

8. Tessa Tews - WanderWeib

http://wanderweib.de

9. Michaela Hoechst-Lühr - Herzelieb

http://herzelieb.de/

10. Helga Uphoff - DiabSite Diabetes-Weblog

http://www.diabsite.de/diabetes-weblog/

11. Sarah Eichhorn - Josie loves

http://www.josieloves.de/

12. Anita Brechbühl - Travelita

http://www.travelita.ch/

13. Bettina Meiselbach - Happy Carb

http://happycarb.de/

14. Virginia Horstmann - Zucker, Zimt und Liebe

http://zuckerzimtundliebe.wordpress.com/

15. Christine Neder - Lilies Diary

http://www.lilies-diary.com/

16. Christine Garcia Urbina - Trickytine

http://trickytine.com/

17. Natascha Wegelin - Madame Moneypenny

https://madamemoneypenny.de/category/mehr-mehr-mehr/

18. Nike van Dinthe - This is Jane Wayne

http://www.thisisjanewayne.com/

19. Kathrin Haase - Travelinspired

https://travelinspired.de

20. Jessica Weiß - Journelles

http://www.journelles.de

21. Barbara Haane - Scrap-Impulse

https://scrapimpulse.com/

22. Nadine Lantzsch - Mädchenmannschaft

http://maedchenmannschaft.net

23. Petra Hermann - Obers trifft Sahne

http://www.oberstrifftsahne.com/

24. Ilona Koglin - Für eine bessere Welt

http://www.fuereinebesserewelt.info/

25. Ellen Bauer - Elmastudio

http://www.elmastudio.de/blog/

26. Simone Finkenwirth - Klappentexterin

http://klappentexterin.wordpress.com

27. Zorra - 1x umrühren bitte aka kochtopf

http://www.kochtopf.me

28. Claudia Klinger - Das wilde Gartenblog

http://www.das-wilde-gartenblog.de

29. Yushka Brand - Sugarprincess

https://sugarprincess-juschka.blogspot.com/

30. Susanne Hausdorf - Ich lebe! Jetzt!

http://ichlebejetzt.com/

31. Anne Roth - annalist

http://annalist.noblogs.org

32. Marie Heid - GlamourSister

http://www.glamoursister.com/

33. Ricarda Ohligschläger - Herzgedanke

http://herzgedanke.wordpress.com

34. Dr. Kerstin Hoffmann - PR-Doktor

http://www.kerstin-hoffmann.de/pr-doktor/

35. Graziella - Graziellas Foodblog

https://graziellas-foodblog.de/mein-blog/

36. Julia Keith - Beautyjagd

http://beautyjagd.de/

37. Ute Kranz - BRAVEBIRD

https://www.bravebird.de

38. Sabine Guelich - was eigenes

http://waseigenes.com

39. Deborah - Sommerdiebe

http://sommerdiebe.wordpress.com

40. Prof. Dr. Maria Wersig - rechtundgeschlecht

http://rechtundgeschlecht.wordpress.com

41. Anne Raulf - CyberBloc

http://www.cyberbloc.de/

42. Rita Angelone - Die Angelones

http://www.dieangelones.ch

43. Monika Fuchs - TravelWorldOnline Traveller

http://www.travelworldonline.de/traveller/

44. Gabriele Frankemölle - USA KULINARISCH

http://www.usa-kulinarisch.de

45. Lilo Solcher - Lilo's Reisen

http://lilos-reisen.de/

46. Stefanie Dehler - Gipfelglück

http://www.gipfel-glueck.de

47. Janett Schindler - Teilzeitreisender

http://teilzeitreisender.de/

48. Lara Green - Veggi

http://www.veggi.es/

49. Sabine Vockrodt - HRmarketingblog

https://www.wuv.de/karriere

50. Julia Leenderts - Die ConSULTANten

http://blog.wiwo.de/die-consultanten/

Der Blogger-Relevanzindex von Faktenkontor analysiert fortlaufend die Performance von rund 2.000 deutschsprachigen Blogs. Die Bewertung fußt zu gleichen Teilen auf fünf Faktoren: Die Sichtbarkeit des Blogs im Internet; die Anzahl öffentlicher Links, die zu dem jeweiligen Blog führen; die Vernetzung des Blogs in den Sozialen Medien; die Aktivität (Anzahl der neuen Beiträge) innerhalb der letzten drei Monate; sowie die Interaktion des Blogs mit seiner Community anhand der Anzahl von Kommentaren innerhalb dieser Zeit. Der Blogger-Relevanzindex erlaubt individuelle Auswertungen unter anderem in Bezug auf bestimmte Themenbereiche und Branchen und ermöglicht es Unternehmen so, konkrete Blogs zu identifizieren, die für die Meinungsbildung in ihrem Branchenumfeld wirklich entscheidend sind.

Faktenkontor ist der Berater für Unternehmens- und Vertriebskommunikation. Branchenerfahrene Experten unterstützen Unternehmen aus Finanzdienstleistung, Gesundheitswirtschaft sowie der Beratungs- und Technologie-Branche darin, ihre Zielgruppen über klassische und digitale Medien sowie im persönlichen Kontakt zu erreichen. Neben Medienberatung gehören Konzeption und Umsetzung von Kampagnen sowie Social-Media-Strategien zum Leistungsspektrum. Das Faktenkontor ist zertifiziertes Mitglied der Gesellschaft der führenden PR- und Kommunikationsagenturen (GPRA) und zertifiziertes Mitglied des Hamburger Consulting Club e.V. (HCC).

Besuchen Sie unsere Website: www.faktenkontor.de.

