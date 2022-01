DocuWare GmbH

Thomas Gröhl ist neuer Vice President Marketing bei DocuWare

Germering (ots)

DocuWare, Anbieter von Cloud-Lösungen für Dokumenten-Management und Workflow-Automation, hat zum 1. Januar 2022 Thomas Gröhl zum Vice President Marketing ernannt. Thomas Gröhl ist am Hauptsitz des Unternehmens in Germering ansässig und verantwortet das weltweite Marketing.

Als Mitglied des DocuWare Führungsteams wird Thomas Gröhl für die Markenidentität von DocuWare und die Umsetzung der globalen Marketingstrategie verantwortlich sein. Thomas Gröhl verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Bereichen wie Produktmarketing, Markenaufbau und Nachfragegenerierung und wird seine Kenntnisse nutzen, um das Kunden- und Umsatzwachstum von DocuWare voranzutreiben sowie die globale Präzenz auszuweiten. Zuletzt war Thomas Gröhl als Senior Vice President Marketing bei riskmethods in München tätig. Davor besetzte er unter anderem leitende Positionen in den Bereichen globales Marketing und Kundenwachstum bei LogMeIn, Citrix Systems und Symantec.

"Wir freuen uns sehr, Thomas Gröhl an Bord zu haben", so die Geschäftsführer der DocuWare Gruppe Dr. Michael Berger und Max Ertl. "Eine derartige Führungspersönlichkeit ist eine wertvolle Ergänzung für unser Team. Seine Ernennung spiegelt unser Engagement wider, die richtige Expertise zu finden, um unser weltweites Wachstum im Enterprise Content Management-Markt weiter auszubauen."

Zum Jahresende 2021 hatte DocuWare rund 15.000 Kunden, die von einem den Globus umspannenden Netzwerk mit mehr als 800 Partnern betreut werden. Thomas Gröhl blickt zuversichtlich in die Zukunft: "Ich freue mich darauf, diese spannenden Zeiten bei DocuWare mitzugestalten, in denen Digitalisierung, hybrides Arbeiten und Fachkräftemangel Unternehmen dazu bewegen, in Enterprise Content Management Services zur Automatisierung von Prozessen und Workflows zu investieren."

Original-Content von: DocuWare GmbH, übermittelt durch news aktuell