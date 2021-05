Fachvereinigung Betonfertiggaragen e.V.

Lässt nichts anbrennen: die Betonfertiggarage

Wie der Baustoff Beton vor heißen Temperaturen und sogar Feuer schützt

Bonn (ots)

Gestern noch vereiste Scheiben, heute verschwitzte Sitze. Auch wenn man ihn sich zurzeit sehnlichst herbeiwünscht - schnell neigt er doch zu Übertreibungen, sobald er da ist: der Sommer. Gut, wenn man als Autofahrer etwas hat, worauf man sich in beiden Fällen verlassen kann: die Betonfertiggarage.

Beton bewahrt immer einen kühlen Kopf

Die Betonfertiggarage hat den Vorteil, dass sie zu jeder Jahreszeit eine relativ konstante Raumtemperatur und ein gutes Raumklima bewahrt. "Das liegt darin begründet, dass der Baustoff Beton Temperaturspitzen aufnimmt und sie dank seiner hohen Masse und thermischen Trägheit zeitversetzt an die Umgebungsluft abgibt", erklärt Martin Heimrich von der Fachvereinigung Betonfertiggaragen. "Bei starker Hitze kann sich die Innenraumluft der Betonfertiggarage gar nicht erst so stark aufheizen. Daher bleibt auch der Innenraum des Fahrzeugs kühler, sorgt für angenehmeres Fahren und schont die hitzeempfindlichen Teile des Wagens."

Heiße Tipps für unterwegs

Sollte man bei solchen Temperaturen doch mal längere Zeit außerhalb der schützenden Betonfertiggarage parken müssen, empfiehlt die Fachvereinigung Betonfertiggaragen, dies möglichst im Schatten zu tun, vor der Fahrt Türen und Fenster kurze Zeit geöffnet zu lassen, beim Starten Klimaanlage und Lüftung auf maximale Leistung zu stellen und die ersten zwei Minuten mit geöffneten Fenstern zu fahren. Da die Hitze auch besonders den aus Gummi bestehenden Fahrzeugteilen zu schaffen macht, sollten die Dichtungen regelmäßig mit Pflegemitteln behandelt und der Reifendruck etwas häufiger als sonst überprüft werden.

Beton bremst Brandausbreitung

Nicht nur im Sommer, zu einem Brand am Auto kann es jederzeit kommen. Ob durch Kabelbrand, auslaufendes Benzin oder einen defekten Akku - besonders gefährlich ist ein Feuer in einem Holzcarport oder einem anderen Bauwerk in Holzständerbauweise. Denn hat es erst einmal die Holzkonstruktion eingenommen, kann es schnell auf angrenzende Wohngebäude übergreifen. "Betonfertiggaragen hingegen können die Brandausbreitung verhindern", weiß Heimrich. "Die natürlichen physikalischen Eigenschaften des Baustoffs Beton puffern auch hohe Temperaturen und sorgen dafür, dass ein Brand nicht weitergeleitet wird. Beton behält bei den im Feuer entstehenden Temperaturen von 1.000 °C größtenteils seine Festigkeit, trägt nicht zur Brandlast bei, bildet keinen Rauch und setzt keine giftigen Gase frei."

