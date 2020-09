Fachvereinigung Betonfertiggaragen e.V.

Perfekt vernetzt: Intelligente Betonfertiggarage ergänzt Smart Home

Bonn (ots)

Raumtemperatur, Licht, Rollläden, Türschlösser, Bewegungsmelder, Kameras, Rauchmelder - im Smart Home kann all das über Smartphone, Tablet und PC oder, ganz ohne Endgerät, über einen Sprachassistenten zentral gesteuert werden. Komfortabler, sicherer und effizienter geht's kaum. Inzwischen gehört oft auch der Garten, zum Beispiel mit der Steuerung von Mähroboter und Bewässerung, zum System. Und natürlich kann auch die Garage ins intelligente Haus integriert werden.

Bedienung des Garagentors von unterwegs

Es gibt viele Anbieter, die das Steuern des Garagentors über eine App auf dem Smartphone ermöglichen. "Hier sollte aber darauf geachtet werden, ob der Kontakt zwischen App und Tor über Bluetooth oder das WLAN zu Hause aufgebaut wird", erklärt Matthäus Moser von der Fachvereinigung Betonfertiggaragen, "denn Bluetooth stellt nur eine Verbindung her, wenn man sich in der Nähe des Tors befindet. Über das Heimnetzwerk ist die Statusabfrage und Steuerung des Garagentors bei bestehender Internetverbindung von jedem beliebigen Ort aus möglich. Hier kann zudem eingestellt werden, dass man benachrichtigt wird, falls man versehentlich das Tor offen gelassen hat." Bei manchen Torantrieben gibt es weiteres Zubehör wie zum Beispiel Verriegelungsset, Alarmanlage, Parkpositionslaser usw. Und wer im Dunkeln nach Hause kommt, kann über die App auch von unterwegs schon mal das Licht vor und in der Garage anschalten.

Steuerung per Lichthupe

Für die Bedienung des Gartentors gibt es noch eine weitere smarte Alternative: die Lichthupen-steuerung. Hier kann man über ein stationäres Funk-Sendemodul mit Lichtsensoren das Tor öffnen und schließen, indem man eine individuell festgelegte Lichtimpulsfolge über die Lichthupe erzeugt. Interessant zum Beispiel für Motorrad- oder Fahrradfahrer, die das Smartphone nicht zur Hand haben.

Intelligente Garagenlüftung

"Betonfertiggaragenhersteller bieten darüber hinaus eine intelligente Garagenlüftung an", so Moser, "hierbei wird ein Feuchtigkeitssensor in die Garage eingebaut, der zu hohe Luftfeuchtigkeit erkennt und automatisch die Lüftungsstellung bei Premium-Sektionaltoren aktiviert bzw. Standard-Sektionaltore leicht öffnet."

Lichtschranke für mehr Sicherheit

Smarte Betonfertiggaragensysteme gehen bei jeder Funktion auf Nummer sicher. Zum Beispiel ist eine Lichtschranke für das Tor eingebaut, die bei einer Bedienung von unterwegs aus ein Schließen verhindert, wenn sich eine Person oder ein Gegenstand im Torbereich befindet.

Installation bei neuen und bestehenden Betonfertiggaragen möglich

Bei neu aufzustellenden Betonfertiggaragen kann das komplette System direkt installiert, bei bestehenden ganz einfach nachgerüstet werden. Auf Wunsch kann auch die gesamte Elektroverdrahtung bereits individuell fertiggestellt werden. So ist eine Integration von Betonfertiggaragen ins Smart Home problemlos möglich.

Mehr Informationen direkt bei der Fachvereinigung Betonfertiggaragen e. V. unter www.betonfertiggaragen.de

Pressekontakt:

Stiehl/Over/Gehrmann GmbH

Tanja Wesner

tw@stiehlovergehrmann.com

0541-358 48 0

Original-Content von: Fachvereinigung Betonfertiggaragen e.V., übermittelt durch news aktuell