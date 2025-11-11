Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Häufiges Nasenbluten: So stillen Sie den Blutfluss

Wer Nasenbluten hat, sollte ein Kühlkissen in den Nacken legen - am besten mit einem Handtuch umwickelt. "Alternativ geht ein mit kaltem Wasser getränkter Waschlappen", sagt Dr. Thomas Günther, in Lübeck niedergelassener Allgemeinmediziner. Auf keinen Fall sollte der Kopf in den Nacken gelegt werden. Dies kann dazu führen, dass Blut in den Magen gelangt und es zu Erbrechen kommt. Welche weiteren Strategien den Blutfluss stillen, erklärt Hausarzt Günther im "HausArzt-PatientenMagazin".

Nasenspülungen mit Kochsalzlösung beugen vor

Was auch hilft: im Sitzen den Kopf leicht nach vorne beugen und die Nasenflügel mit Daumen und Zeigefinger für rund zehn Minuten zusammendrücken. Währenddessen langsam und ruhig durch den Mund atmen. "Durch spezielle blutstillende Watte aus der Apotheke lässt sich das Abklingen der Blutung noch unterstützen", so Günther, der als Allgemeinmediziner auch die Zusatzbezeichnungen Akupunktur, Chirotherapie und Flugmedizin trägt. Ist die Blutung schließlich gestillt, bildet sich in der Nase eine Kruste über der Wunde. "Das ist verständlicherweise unangenehm, sollte jedoch nicht durch Bohren in der Nase oder kräftiges Schnäuzen behoben werden", sagt Thomas Günther. Denn dadurch kann es erneut zu einer Blutung kommen.

Um häufigem Nasenbluten vorzubeugen, empfiehlt sich die Pflege der Nasenschleimhaut mit einer weichen Nasensalbe, beispielsweise Dexpanthenol. Inhalationen oder sanfte Nasenspülungen mit Kochsalzlösung wirken vorbeugend. Bei häufigem Nasenbluten sollten mögliche Auslöser in den Blick genommen werden, etwa erhöhte Blutdruckwerte - auch bei Kindern und Jugendlichen kann der Blutdruck zu hoch sein. "Hört die Blutung trotz der empfohlenen Maßnahmen nach 20 Minuten nicht auf, ist ärztliche Hilfe angezeigt", so Günther.

