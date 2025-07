Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

So schützen Eltern ihr Baby vor Mückenstichen

Bild-Infos

Download

Baierbrunn (ots)

Stechmücken und Moskitos sind nicht nur für Erwachsene lästig, sondern vor allem auch für Babys und kleine Kinder. Wie Eltern ihre Kleinen vor Mückenstichen schützen können? Das Magazin "Apotheken Umschau ELTERN" gibt Tipps.

Genau auf Wirkstoffe und Altersangaben achten

Am besten ist zuerst mal luftige Kleidung, die Ärmchen und Beine bedeckt, empfiehlt Juliane Weber, Apothekerin aus Stuttgart. "Dazu kann dann noch über den Kinderwagen oder das Babybettchen ein Moskitonetz gespannt werden." Ab zwei Monaten gibt es, so Weber, in der Apotheke auch Cremes mit dem hautfreundlichen Wirkstoff IR3535. Der Schutz hält etwa acht Stunden.

Ab einem Jahr kommen auch Insekten-Repellents mit Eukalyptusöl oder Icaridin in niedriger Konzentration infrage. Hier sollten Eltern aber genau auf die Wirkstoffe und die Altersangaben achten. Der Stich ist schon da? "Gegen Juckreiz und Schwellung hilft antiallergische Salbe ab null Jahren oder ein Moskitopflaster ohne chemische Wirkstoffe", sagt Apothekerin Weber. Am besten einfach in der Apotheke vor Ort nachfragen.

Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Die "Apotheken Umschau ELTERN" 07/2025 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus.

Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell