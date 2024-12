Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Schwangerschaftsdiabetes? Ein Test bringt Klarheit

Immer mehr werdende Mütter haben zu hohe Zuckerwerte. Um Folgen für sich und das Kind zu vermeiden, hilft ein frühzeitiger Check

Diagnose Schwangerschaftsdiabetes - das ist wohl für jede Frau ein Schreck. Im Jahr 2021 erhielten 63 000 Frauen in Deutschland diese Diagnose, das sind 8,5 Prozent aller Getesteten. Das zeigt die jüngste Analyse des Robert Koch-Instituts. Tendenz steigend: Denn auch die Zahl der Frauen mit Übergewicht nimmt zu. "Der Anteil übergewichtiger Schwangerer lag im Jahr 2022 in Deutschland bei 44 Prozent, davon waren 16 Prozent fettleibig", sagt Prof. Ute Schäfer-Graf, Leiterin des Diabeteszentrums für Schwangere in der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am St. Joseph Krankenhaus Berlin, im Apothekenmagazin "ELTERN".

Die Krankheit macht sich anfangs nicht bemerkbar

Hinzu kommt: Nicht wenige Frauen haben bereits vor ihrer Schwangerschaft einen erhöhten Blutzucker oder Typ-2-Diabetes, ohne es zu wissen. Denn im frühen Stadium macht sich die Krankheit ebenso wenig bemerkbar wie ein sich anbahnender Schwangerschaftsdiabetes. Bleibt das Problem unerkannt, kann das erhebliche Folgen haben.

Testen ab der 25. Schwangerschaftswoche

Empfohlen wird der sogenannte Glukosetoleranztest allen Frauen zwischen der 25. und 28. Schwangerschaftswoche. Wer ein überdurchschnittlich hohes Risiko für Diabetes hat, sollte sogar schon früher zum ersten Zuckercheck: am besten im ersten Drittel der Schwangerschaft. Denn: Je früher eine werdende Mutter Bescheid weiß, desto besser kann sie sich darauf einstellen. Viel Bewegung und eine gesunde Ernährung mit viel Gemüse und wenig Süßem kann oft schon dazu beitragen, die Zuckerwerte zu verbessern.

