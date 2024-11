Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Lust? Eltern sein - Liebespaar bleiben

So läuft's wieder im Bett

Bild-Infos

Download

2 Audios

otp-Lust_ELTERN11.mp3

MP3 - 2,8 MB - 01:12 Download Your browser does not support the audio element.

bme-Lust_ELTERN11.mp3

MP3 - 3,7 MB - 01:36 Download Your browser does not support the audio element.

Baierbrunn (ots)

Anmoderation: Klein wie eine Maus aber Herr im Haus. An dem Spruch ist viel Wahres dran: Wenn das Baby erstmal da ist, dreht sich alles ums Kind, sodass die Lust häufig auf der Strecke bleibt. Marco Chwalek berichtet:

Sprecher: Wenn aus Paaren Eltern geworden sind, fehlt oft die Lust am Sex. Wie schafft man es, trotz Kindern, ein Liebespaar zu bleiben? Dazu muss man erstmal herausfinden, was die Lust killt. Silke Stuck, von "Apotheken Umschau ELTERN" weiß mehr dazu:

O-Ton Silke Stuck: 25 sec.

"Zeit killt die Lust. Paare in 2024 haben einfach zu wenig Zeit miteinander. Für ein gutes Intimleben brauchen wir aber genau das und vor allem Entspannung. Und das sind zwei Dinge, die mit Kindern eigentlich so gut wie gar nicht möglich sind. Dazu kommen vielleicht noch Belastungen durch die Erziehung und Betreuung der Kinder, Familienkonflikte, finanzielle Sorgen und eben die gesamte Care-Arbeit, die auf den Eltern lastet."

Sprecher: Und dazu zählt natürlich auch alles, was mit dem Haushalt zusammenhängt. Aber was hat das mit sexueller Unlust zu tun?

O-Ton Silke Stuck: 23 sec.

"Wir wissen ja sehr gut, dass sich - insbesondere in der Zeit unmittelbar nach der Geburt - hauptsächlich die Mutter noch überwiegend um das Kind kümmert. Nebenher aber oft auch noch den Haushalt schmeißt, weil der Partner natürlich wieder erwerbsarbeiten geht. Viele Mütter fühlen sich vom Partner zu wenig unterstützt. Und der Frust darüber, der führt häufig zu Konflikten, und Konflikte wirken sich negativ auf die Sexualität aus."

Sprecher: Jetzt haben wir mehrere Dinge festgemacht, wo es in der Beziehung haken kann. Aber was hilft, um wieder zueinander zu finden?

O-Ton Silke Stuck: 18 sec.

"In erste Linie, würde ich sagen: Kommunikation hilft. Reden, reden, reden! Und darüber hinaus helfen vielleicht so altbekannte Dinge wie ein bisschen weniger arbeiten, mehr Sport zu treiben, überhaupt ein gutes Körpergefühl für sich selber zu bekommen. Aber in allererster Linie, sich Zeit und Raum für die Partnerschaft zu nehmen."

Abmoderation: Auch ein Babysitter, der auf das Kind aufpasst, während die Eltern eine aktive Auszeit nehmen, tut der Zweisamkeit laut "Apotheken Umschau ELTERN" gut.

Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell