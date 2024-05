Entspannter schlafen in getrennten Betten? / So machen wir das nächtliche Miteinander erholsamer

Baierbrunn (ots) - Es gibt Erste-Hilfe-Kurse bei körperlichen Notfällen. Für die Führerscheinprüfung sind sie sogar verpflichtend. Aber was ist das Gegenstück zur stabilen Seitenlage bei psychischen Problemen? "MHFA" steht für "Mental Health First Aid" - also Erste Hilfe für die seelische Gesundheit. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" informiert in der aktuellen Ausgabe über die Erste-Hilfe-Kurse für die ...

