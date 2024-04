Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Marie-Luise Marjan: "Ich freue mich über das, was noch geht"

Die Schauspielerin im Interview mit dem "Senioren Ratgeber"

Bild-Infos

Download

Baierbrunn (ots)

Fast 35 Jahre lang war sie "Mutter Beimer" in der Lindenstraße, heute ist Marie-Luise Marjan 83 Jahre alt und hält viele Lesungen. Was denkt sie über das Alter? "Ich halte nichts davon zu jammern. Ich freue mich über das, was noch geht. Und was nicht mehr geht, das lasse ich. Ich habe beschlossen, das Alter anzunehmen wie einen guten Freund", so die Schauspielerin im Interview mit dem Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber".

Fit hält sich Marjan mit ihrer Art zu kochen: "Meine mediterrane Küche hilft mir dabei. Die Grundzutaten habe ich immer im Haus. Dazu kaufe ich mir frisches Gemüse oder einen Salat als Beilage. Fleisch esse ich fast gar nicht. Und ich trinke immer ein Gläschen guten Wein dazu." Außerdem dreht sie täglich "eine Runde ums Haus", schwimmt gerne und achtet auf ihr inneres Gleichgewicht: "Wenn man eine Situation erkennt, die nicht so positiv ist, dann muss man versuchen, etwas Positives daraus zu machen. Wenn ich morgens aufwache, sage ich mir immer: 'Was habe ich heute für Aufgaben?' Und dann plane ich den Tag so, dass ich alles miteinander verbinden kann."

Marie-Luise Marjan hat mal nachgezählt: Helga Beimer war ihre 25. Mutterrolle. Im Laufe der Zeit hatte sie im Fernsehen und auf der Bühne 27 Ehemänner und 43 Kinder! "Weil ich so viel mit Kindern und Jugendlichen gespielt habe, habe ich auch nie etwas vermisst. Mein Leben war immer angereichert mit vielen interessanten Menschen und darum habe ich mich nie allein gefühlt."

Das gesamte Interview lesen Sie in der aktuellen Ausgabe des "Senioren Ratgeber" 4/2024.

Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 04/2024 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter www.senioren-ratgeber.de sowie auf Facebook.

Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell