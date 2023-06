Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Sommer, Sonne, Badespaß

Das muss man beachten, damit unsere Kleinen gut und sicher durch die heißen Tage kommen

Baierbrunn (ots)

Anmoderation: Planschen und schwimmen, grillen und Barfußlaufen - Sommer macht das Leben einfach leichter. Damit auch die Jüngsten mit viel Spaß, aber auch sicher durch die heißen Tage kommen, hat Dagmar Ponto diese Tipps für uns zusammengestellt:

Sprecherin: Babys können ihren Wärmehaushalt noch nicht so gut regulieren wie größere Kinder. Deshalb müssen Eltern ihre Temperatur stets im Blick behalten. Franziska Draeger vom Apothekenmagazin "Baby und Familie" erklärt, wie man die Kleinen vor großer Hitze schützt:

O-Ton Franziska Draeger: 16 Sekunden

"Mit einem Baby bleibt man am besten im Schatten und bei den älteren Kindern muss man einfach schauen, dass sie auch nicht zu viel in der Sonne spielen, weil sie sonst schnell überhitzen. Ganz wichtig ist es auch, dass man Kindern und Babys, ganz oft etwas zu trinken anbietet, wenn es heiß ist und zwar am besten Wasser oder ungesüßte Tees."

Sprecherin: Da Kinderhaut fünfmal dünner ist als die von Erwachsenen, muss die zarte Haut besonders vor der Sonne geschützt werden. Bei dem Schutzfaktor für die Sonnencreme gibt es neue Erkenntnisse:

O-Ton Franziska Draeger: 14 Sekunden

"Beim Schutzfaktor gibt es eine neue Empfehlung von den Kinderärzten. Früher hat man ja da gesagt "Schutzfaktor 50". Jetzt sagt man, lieber "Schutzfaktor 30" und öfter nachcremen, weil der hohe Schutzfaktor durch besonders viel Chemie erkauft wird."

Sprecherin: Planschen ist einfach ein Riesenspaß für unsere Kids, kann aber auch schnell gefährlich werden. Wie kann man vorbeugen, damit nichts passiert?

O-Ton Franziska Draeger: 20 Sekunden

"Babys und kleine Kinder muss man einfach immer im Blick behalten, im und am Wasser. Da darf man auch nicht mal kurz aufs Handy schauen. Und bei Babys ist es auch so, die können sogar in einer Pfütze ertrinken, weil der Kopf einfach noch so schwer ist. Und auch auf Schwimmhilfen darf man sich nicht verlassen, weil die einfach keine Sicherheitsgarantie geben. Also auch mit kleinen Nichtschwimmern unbedingt gemeinsam ins Wasser gehen."

Abmoderation: Mit diesen Tipps sind alle save und kommen gut durch die langen, hellen und warmen Sommertage.

Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell