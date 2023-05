Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Impfschutz für Kinder

Warum er wichtig ist und was zu tun ist, wenn man eine Impfung verpasst hat

Baierbrunn (ots)

Anmoderation: Ob Elternabend, der nächste Vorsorge- oder Zahnarzttermin. Für Eltern sind die vielen Daten rund ums Kind eine Herausforderung. Da kann man schon mal einen Impftermin vergessen. Ist das schlimm fürs Kind, ist es dann noch voll geschützt? Marco Chwalek hat für uns nachgefragt:

Sprecher: Von der ständigen Impfkomission, kurz Stiko, wurden Impfempfehlungen erstellt. Los geht's im Alter von sechs Wochen und endet mit achtzehn Jahren. Warum es wichtig ist, dass nicht nur das eigene Kind einen Impfschutz hat, sondern dass möglichst viele Kinder geimpft sind, erklärt uns Silke Stuck vom Apothekenmagazin "Baby und Familie":

O-Ton Silke Stuck: 16 Sekunden

"Es gibt Kinder, die können sich nicht impfen lassen, weil sie sehr krank sind und die können dann durch die vielen anderen, die geimpft sind, geschützt werden. Das nennt man den sogenannten Herdenschutz. Damit der greift, müssen aber bei 80 bis 90 Prozent geimpft sein. Und dann sind diese kranken Kinder automatisch geschützt."

Sprecher: Dann rutscht einem doch ein Impftermin durch. Ist das schlimm fürs Kind?

O-Ton Silke Stuck: 24 Sekunden

"Gar keine Sorge. Meistens reicht schon ein Piks - eine Auffrischungsimpfung - und dann ist der Impfschutz wieder komplett.

Und wenn eine Mehrfachimpfung vielleicht mal verschwitzt wurde, das ist eigentlich auch nicht schlimm. Man geht einfach zum Arzt, nennt sein Problem und dann wird meistens auch gleich losgelegt. Die Expertinnen und Experten sind der Meinung, dass jede nachgeholte Impfung sinnvoll ist, auch wenn ein Kind vielleicht älter ist, als im Impfschema angegeben."

Sprecher: Nun steht die nächste Impfung an, aber der Impfpass ist unauffindbar. Was müssen Eltern dann tun?

O-Ton Silke Stuck: 13 Sekunden

"Auch das ist kein Problem, denn die Arztpraxis hat Impfungen in der Regel in der Patientenakte dokumentiert. Man muss also nur hingehen, dann wird ein neuer Impfpass ausgestellt und dann werden die Impfungen einfach nachgetragen."

Abmoderation: "Baby und Familie" weist daraufhin, dass der gelbe Impfpass ein wichtiges internationales Dokument ist, das ein Leben lang Gültigkeit hat und schon Babys bekommen.

Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen